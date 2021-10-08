〈鉅亨基金開箱文〉凱基收益成長多重資產 收益的好朋友？

凱基投信在近幾年持續推出新產品，吸引不少投資人矚目。其中，凱基收益成長多重資產基金更是主打產品之一，這檔基金究竟投資了什麼？在現在的市場狀況下，值不值得投資？

1. 凱基收益成長多重資產，投資了什麼？

作為一檔平衡型基金，這檔基金以約 60% 股票，搭配 40% 債券為策略，聚焦投資在美國。股票以科技股等成長股為主要持股，部份股票搭配衍生性金融商品操作，以提高整體基金的收益率，債券以高收益債券和投資等級債券為主。股票與高收益債券是屬於高度景氣相關的資產，因此可以參與市場表現，而投資等級債券則可以提高基金的防禦力。

資料來源：凱基投信，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/8/31。

而這種配置有什麼好處？觀察過去幾次市場大跌後，使用這樣的配置策略可加快資產的回復速度。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/10/4，以美元計算。* 基金策略為標普 500、美銀美林美國高收益債、全球投資等級債和 CBOE 掩護性買權交易策略指數組成，比重各佔 25%。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

2. 績效表現如何？

由於凱基收益成長多重基金與該類別大部分基金不同，台幣平衡型股債混合基金大多是投資台灣股債為主，而這檔基金則是以美國資產為主。而且，與其他表現突出的同類基金相比，這檔基金的資產配置較多元，波動度較同類更低，也具有較高的夏普值，顯示投資效率優於同類型的基金。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/9/30，以新台幣計算。同類指的是台灣核備可銷售新台幣平衡型股債混合類別之主級別基金，基金為凱基收益成長多重資產基金 - 新臺幣 A(累積)，基金成立日為 2019/9/25。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/9/30，以新台幣計算。同類指的是台灣核備可銷售新台幣平衡型股債混合類別之主級別基金，基金為凱基收益成長多重資產基金 - 新臺幣 A(累積)，基金成立日為 2019/9/25。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 配息比一比

此檔基金顧名思義以收益成長為核心，因此配息率表現如何也是觀察的重點。在同類基金當中，這檔基金近一年的平均配息率排在第五名，同類基金平均為 4.7%，而基金則有 7.5%。除此之外，透過下表也可以發現，基金較高的配息率並沒有犧牲掉報酬率。但需留意這檔基金的管理費確實比同類平均高出一些，較高的管理費是否能體現在績效表現更好，是未來可以持續觀察的要點。

資料來源：凱基投信、MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/9/30，以美元計算，基金為凱基收益成長多重資產基金 - 美元 B(月配)，同類平均為台灣核備可銷售新台幣平衡型股債混合類別之非後收美元月配息基金。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。配息率計算公式：每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 ×100%。年化配息率為估算值，計算公式：每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%。當期 (含息) 報酬率計算公式為：[(當期除息日淨值 + 當期每單位配息金額)÷ 前期除息日淨值 - 1]x100%；然首次配息之基金，前述計算公式中之「前期除息日淨值」，改以「當期除息日淨值」計算之。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

資產配置＋收息，一檔搞定

由於基金在資產配置上以傳統的股六債四來建置，因此適合大部分的穩健投資人，而且，基金特別投資在高收債和提升收益的衍生性金融商品，有利於基金配息的能力，所以也適合穩健型的配息投資人做為核心部位。除此之外，這檔基金還有台幣、美元、人民幣和南非幣四種不同幣別的配息 / 累積級別，提供更多樣的選擇

鉅亨精選基金

>>> 凱基收益成長多重資產基金 - 美元 A(累積)

>>> 凱基收益成長多重資產基金 - 美元 B(月配)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上 下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及 由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

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