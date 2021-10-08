俄國提升供給量仍有變數 天然氣價格波動將加劇

俄國總統普丁周三 (6 日) 稱，將提高對歐洲天然氣出口量，讓今年以來飆漲的天然氣價格應聲重挫 10%，不過分析師認為，這場自歐洲到中國的能源危機離結束的時間尚遠，天然氣價格將加劇波動。

隨著全球疫情解封經濟復甦，能源需求激增，加上北半球即將進入冬季，使歐洲、中國積極搶購天然氣保供，美國的庫存量也快速降低。供應吃緊之下，今年來天然氣價格屢創新高，歐洲合約價狂漲至歷史天價，美國天然氣期貨也觸及 12 年高點。

由於市場擔心美國供給短缺，芝商所旗下的亨利港天然氣 11 月合約期貨價周一 (4 日) 飆漲 9.5% 至每百萬英熱單位 (mmBtu)6.312 美元，創 12 年新高；但周三普丁的一席話，緩解了天然氣緊縮衝擊，亨利港天然氣期貨價聞聲重摔 10.9% 至 5.34 美 / mmBtu。

天然氣用於取暖和發電，隨著冬季接近，全球天然氣庫存水位低下，然而實體市場的需求持續上升，供應卻一直遲於對應，最終使得天然氣改變多年以來的廉價供應，美國天然氣價格增加了一倍多；在歐洲和亞洲，批發價格超過一年前的 5 倍以上。

根據彭博數據，美國油田 (不包括阿拉斯加) 的天然氣產量周二 (5 日) 減少了約 912 億立方英尺，為 9 月初以來的最低水準；美國政府數據也指出，為了冬季而儲備的全國庫存量也較一年前減少 15%。因此，標普全球普氏分析師 Samer Mosis 預估，CME 亨利港天然氣有可能飆漲至 10 美元或以上。

科學家已警告今年底北半球會出現「反聖嬰現象」令冬季極度嚴寒，現在北半球已經距離冬季愈來愈近，但歐、美、亞各國的天然氣庫存量卻偏低。OPEC + 也表示不會加快產油速度，意味的未來數月石油與天然氣供應將持續緊縮，雖然俄國將擴大供給，但仍要看北溪二號 (Nord Stream 2 AG) 的審批速度，將加劇天然氣價格的波動。