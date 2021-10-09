WTI期油7年來首度觸及80美元 能源股獲提振

在需求反彈、供應吃緊的背景下，美國基準西德州中質原油 (WTI) 期貨周五 (8 日) 觸及 80 美元關口，創近 7 年新高，且連帶提振能源股。

根據 Investing.com 報價，截至台北時間周五晚間 11 時許，11 月交割的 WTI 原油期貨漲 1.9%，暫報每桶 79.80 美元，日內最高一度達 80.11 美元，寫下 2014 年 11 月以來最高；12 月交割的布蘭特原油期貨漲 1.4%，暫報每桶 83.09 美元。

今年迄今，WTI 和布蘭特原油期貨均漲逾 60%，隨著油價繼續攀高，WTI 期貨有望連續 7 周上揚，寫下 2013 年 12 月以來最長單周漲勢。

雖然近期燃料供應短缺，本周 OPEC + 部長級會議結束後，該組織仍維持逐月增產 40 萬桶 / 日的政策，未如部份預期的擴大增產，加上美國能源部表態暫無計畫釋出戰略石油儲備 (SPR)，推動油價走高。

Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，80 美元的油價是無可避免的，雖然本周的美國原油庫存有所增加，但全球市場依舊面臨供應短缺的窘境，除非 OPEC + 有意義增產，否則油價將繼續攀升。

受油價漲勢激勵，美國能源股普遍上漲。截稿前，阿帕契 (APA-US) 漲 5.8%，Pioneer Natural Resources(PXD-US) 漲 4.5%，Diamondback Energy(FANG-US) 漲 4.3％，EOG Resources(EOG-US) 漲 4%，康菲石油 (COP-US) 也漲 3.9%。