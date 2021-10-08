缺料問題未解 Honda宣布10月日本國內汽車產量減少3成

日本本田 (Honda)(7267-JP) 在 8 日宣布，該公司 2021 年 10 月份的日本國內汽車生產台數、將比原定計畫減少將近 3 成，原因和半導體短缺，還有東南亞等地 COVID-19 疫情所導致的零組件調度不順有關。

本田曾於 9 月表示，該公司預估 10 月上旬為止的減產數量將占整體 3 成，以目前情況來看，整個 10 月份的減產數量將維持在同樣水準。

先前本田在 9 月宣布，到 10 月上旬的減產規劃是，狹山工廠 (埼玉縣) 要減產 4 成、日本國內工廠的整體產量將減少 3 成。

而 8 日宣布的最新減產規劃是，在整個 10 月份，狹山工廠將減少 2 成、鈴鹿製作所 (三重縣) 減少 4 成、寄居工廠 (埼玉縣) 的生產計劃維持不變。而 8 到 9 月份的日本國內整體生產減少了 6 成。

本田表示，由於該公司在零組件調度上的努力，生產多功能休旅車「Stepwgn」等的狹山工廠得以提升工廠稼動率。但由於半導體短缺問題持續的關係，該公司生產能力最大的鈴鹿製作所，在整個 10 月份的減產比例仍達到 4 成水準。

上述的 3 座汽車組裝廠雖然在 10 月份都沒有停工規劃，不過在產量方面則持續進行調整。

10 月份的日本其他同業方面，日本汽車業龍頭豐田 (Toyota)(7203-JP) 已於日前表示 10 月份的全球生產台數將比原先規劃減少 4 成；鈴木 (Suzuki)(7269-JP) 在日本國內的兩座工廠也將實施臨時停工；而馬自達 (Mazda)(7261-JP) 在日本國內的兩座工廠也將暫時取消夜間班表。