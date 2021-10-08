汽車組件業缺晶片陰霾壟罩 靜待Q4旺季發酵

汽車零組件業者陸續公布 9 月業績，部分已較去年同期轉為衰退，東陽 (1319-TW) 和智伸科 (4551-TW) 均指出，車用晶片短缺影響仍未解，不過，智伸科也表示，隨著汽車產業步入第四季傳統旺季，客戶拉貨逐漸增溫。

東陽 9 月合併營收 15.01 億元，月增 0.86%，年減 7.73%，是近 5 年來同期低點，3 第三季合併營收 44.68 億元，季增 0.21%，年減 1.29%，累計前三季合併營收 134.44 億元，年增 6.47%。

東陽指出，目前仍受到晶片短缺、AM 市場運費高漲、塞港和客戶遞延出貨等因素影響。

不過，東陽強調，仍不間斷整理整頓、積極準備，全力滿足客戶的需求。

而智伸科 9 月合併營收 7.06 億元，月減 1.02%，年減 3.63%，是去年 7 月以來首見年衰退；第三季合併營收 21.15 億元，季減 5.73%，連二季較前一季衰退，年增 1.38%，年增幅則創 5 個季度來最小；累計前三季合併營收 66.22 億元，年增 29.47%。

智伸科也表示，車用晶片短缺的影響尚未完全撥雲見日，不過，目前中國限電政策對營運並未有影響，先運用彈性調配生產產能因應，惟須密切觀察後續。

廣華 - KY(1338-TW) 尚未公布 9 月營收，對於車用晶片短缺回應，馬來西亞疫情逐漸回穩，有助車用晶片短缺壓力緩和，預料車市產銷將會迎來一定改善。

展望第四季，智伸科指出，汽車產業已步入傳統旺季，隨著客戶拉貨增溫，有助帶動汽車零組件出貨。