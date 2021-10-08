控盤無力？外資看空？其實都是為了避開長假的不確定性，當前指數前有壓力，下有支撐，重點走勢要看內資大戶心態以及投信買盤：

內資大戶去年 8523 點以來一路大買台股獲利豐厚實力大增；本土投信一路做多還有政府委外代操，有政策方向的支持，讓投信本波段操作無往不利，可以看到投信自 4 月中就一路賣超到 5 月指數創新高後指數拉回至 16000 點以下又開始一路買超，當指數重新站上 17500 點以後投信又接連賣超，即使 7 月指數創高後投信也是一路賣超，8 月指數壓回到 16500 點以後投信買盤又出現，9 月初指數站上 17500 附近又轉成賣超，近期指數在跌回 16500 點以後投信又一路站在買方，因此目前投信持續站在買方的情況下，政策比較偏向指數區間操作，行情不會有太大的跌幅，但是顯然也是區間 16200-17500 點之間整理為主。

指數關鍵轉折可能要看 10/14 日台積電法說，看看對第四季的展望還有第三季的毛利獲利來評估，當下行情走個股表現為主，持續看好車電、半導體、IC 設計，但也要注意部分題材個股季報表現不佳的短線獲利賣壓。

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