〈進出口統計〉9月出口逼近400億美元 10月可望提前刷新紀錄

不受疫情衝擊，9 月出口值 396.5 億美元，持續刷新歷史紀錄，累計前 9 月出口值 3240.7 億美元；進口部分，9 月進口值 332.1 億美元、前 9 月進口值 2763.9 億美元，預估 10 月進出口將提前刷新歷年紀錄，單月出口值上看 400 億美元。

財政部統計處今 (8) 日公布最新進出口統計，儘管有變種病毒干擾與中秋連假工作天數減少影響，但 9 月進出口仍雙雙繳出亮眼成績，單月出口值更是逼近 400 億美元的空前規模。

統計處處長蔡美娜表示，9 月出口續創佳績主要歸功於四大因素，包括國際經濟環境改善、原物料行情高檔盤旋、科技創新與消費新品加持、晶圓產品漲價效應所致。

11 大出口貨類中 9 月出口值全面上升，但各貨類增幅差異明顯，其中電子零組件、基本金屬與資通訊設備單月出口值同步創下歷年單月新高，礦產品單月出口值 10.8 億美元，年增幅更高達 1.4 倍。

但光學器材與紡織品出口年增幅明顯縮小，以光學器材來說，受面板價格價格鬆動與鏡頭需求轉疲影響，9 月出口值 10.96 億美元，出口增幅有強弩之末、年增幅 4.8%，創下近 14 個月來新低，增幅敬陪末座；紡織品也因東協市場緣故，單月出口值 7.11 億美元、年增幅僅 8.3%。

展望後市，蔡美娜分析，10 月出口表現雖有去年高基期因素影響，但預估單月的年增幅仍有 21% 到 25% 左右，換算規模可望擠進歷年單月前三高，甚至不排除上看 400 億美元。

至於第 4 季展望，蔡美娜則引述主計總處預測年增幅約 21.4%，在中國限電政策部分，如果大陸是台商的下游業者，預估可能影響拉貨表現，但如果是台商的上游業者，可能導致原物料上漲，供應鏈雪上加霜，但影響層面也牽涉業者庫存與排程等因素，目前狀況尚未完全明朗。