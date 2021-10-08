〈航運指數〉SCFI回升 美西線運價續創高 Q4可望淡季不淡

儘管進入貨櫃海運傳統相對淡季，上海航交所今 (8) 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周回升 33.5 點至 4647.6 點，顯示市況淡季不淡，其中，美西線運價在連 3 周持平後，再度上漲 49 美元至 6371 美元，續創新高，歐洲線轉為漲 176 美元至 7714 美元，僅美東線續跌 136 美元至 11114 美元，惟跌幅僅 1.2%，已較上周的 6.06% 跌幅明顯收斂。

據 SCFI 報價，美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價續跌 136 美元至 11114 美元，但美西線則是續創新高來到 6371 美元，小跌 49 美元。

歐洲線本周每 TEU(標準 20 呎櫃) 報價也轉為上揚 176 美元至 7714 美元，維持在歷史高檔水準。

貨攬業者說明，中國十一長假過後 SCFI 轉升是一個好的訊號，事實上，由於塞港狀況嚴峻，全球大約有 10% 的運能卡在港口，造成艙位更加供不應求。

由於目前船艙仍是一位難求，貨攬業者透露，不少大型航商仍將按既定計畫於 10 月中旬加收綜合費率上漲附加費 (GRI)。

至於日前市場傳出有業者跳水殺價搶貨，貨攬業者表示，此為野雞租船業者的訊息，僅是市場上微小的單一事件。

在貨載需求仍龐大的態勢下，貨攬業者預期，航商的附加費動態調整仍可能持續發生，今年海運第四季淡季不淡的市況幾可確立。