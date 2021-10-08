iPhone新機鏡頭拉貨發威 玉晶光9月、Q3營收同創新高

蘋果 (AAPL-US) iPhone 新機拉貨動能發威，光學鏡頭廠玉晶光 (3406-TW) 今 (8) 日公布 9 月營收以 22.23 億元再改寫歷史新高，月增 8.94%，大於大立光 (3008-TW) 的 3.99%，受惠蘋果新機拉貨挹注，玉晶光第三季營收並以 59.12 億元改寫新高，也超過上半年的 51.03 億元。

玉晶光 9 月營收 22.23 億元再改寫新高，月增 8.94%，年增 19.52%，第三季營收 59.12 億元，創新高，季增 1.33 倍，年增 13.95%，今年前 9 月營收爲 110.14 億元，年增 0.41%。

玉晶光主管指出，第三季營收竄升，主要是因為客戶新機種出貨所致，第四季則觀察看客戶實際拉貨力道。

外資看好，玉晶光今年在蘋果旗艦機種手機鏡頭市占率提高，且高階鏡頭比重增加，2022 年下半年起，虛擬實境及擴增實境鏡頭應用需求同步增加，看好將成玉晶光未來營運成長動能。

先前外資報告估，玉晶光 2021 年及 2022 年每股純益為 22.42 元、32.34 元，而 2023 年每股純益更可達 39.26 元。

玉晶光 2021 年上半年營收 51.02 億元，稅後純益 3.98 億元，每股純益 3.56 元。