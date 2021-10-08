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賣樓獲利入袋 開發金9月純益年增679% 前3季EPS首度突破2元

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
賣樓獲利入袋 開發金9月稅後純益年增679% 前3季EPS首度突破2元。（圖：開發金提供）
賣樓獲利入袋 開發金9月稅後純益年增679% 前3季EPS首度突破2元。（圖：開發金提供）
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開發金中華開發資本凱基銀凱基證中國人壽

開發金 (2883-TW) 今 (8) 日公布 9 月獲利，受惠子公司中華開發資本認列大樓出售獲利挹注，稅後純益 73.29 億元，年成長 679%，累計前三季稅後純益 306.93 億元，年增 249%，每股純益首度突破 2 元、達 2.05 元，創金控成立以來新高。

以各子公司來看，旗下凱基銀行 9 月份主要來自利息及手續費收入等核心收益，稅後純益 3.05 億元，累計前 9 月稅後純益 36.43 億元。

證券業務部份，因台股受全球不確定因素影響，呈現量縮震盪整理，但凱基證券包含經紀、衍商、債券等主要業務仍維持穩健表現，9 月稅後純益 6.94 億元；累計前 3 季稅後獲利 101.66 億元。

中華開發資本 9 月份稅後獲利 59.38 億元，主要來自於大樓出售獲利入帳，累計前 3 季稅後純益 89.96 億元。中國人壽 9 月稅後純益 19.01 億元，累計前 9 月純益為 259.37 億元。

開發金控發言人張立荃表示，開發金控 10/1 股東臨時會已通過，以股份轉換方式將中國人壽納為 100% 持股的子公司，預計在今年 12/27 完成股份轉換。

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