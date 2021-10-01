開發金股臨會通過100%併購 中壽12/27下市

開發金控 (2883-TW) 今 (1) 日召開股東臨時會，通過以股份轉換方式將中國人壽 (2823-TW) 納為 100% 持股子公司，預計在今年年底前取得主管機關核准並完成股份轉換，依照雙方股份轉換契約，股份轉換基準日為 12 月 27 日，屆時中壽將下市。

開發金控今天股東臨時會通過的股份轉換計畫將由開發金控以發行普通股、特別股及支付現金予中國人壽全體股東方式，取得中國人壽剩餘流通在外的全部股權；若不加計凱基證券已持有的 8.66% 股權，此次股份轉換將對外取得中國人壽 44.05% 股權。

開發金本次股份轉換的對價為中國人壽每一股普通股將可換得開發金控 0.80 股普通股、0.73 股特別股及現金新台幣 11.5 元，該對價是以雙方調整除權息後的價格為基礎，包括中國人壽已發放的現金股利每股 0.4 元及即將發放的股票股利 0.4 元，以及開發金控已發放的現金股利 0.55 元。

開發金普通股資本額於合併完成後，資本額合計將增加至近 1900 億元，內部估算對開發金的每股純益、每股淨值等將稀釋 14%。

股臨會召開順利，全程小股東無異議、全數照案通過，董事長張家祝表示，希望換股案順利完成後，中壽將成為開發金百分百控股的子公司，開發金即整個向前邁一大步、進入新里程碑，相信未來每年可向各位股東提出更好的成績，也希望股東繼續給公司支持與鼓勵。