代理手遊《天堂 M》爆爭議 橘子發聲明回應

橘子 (6180-TW) 代理手遊《天堂 M》傳出爭議，對此，橘子今 (8) 日晚間發聲明回應，指出遊戲版本由原廠提供後，公司不可能自行調整機率，由於營運區域不同，橘子推出適合台灣玩家的差異化活動，形成跟其他地區版本不同的遊戲生態。

人氣實況主丁特認為，遊戲道具實際能取得的機率，比官方提供的數字還低，質疑有欺騙玩家的嫌疑，決定向消保會申訴。

對此橘子表示，近日有網路直播主聲稱遊戲橘子擅自調低《天堂 M》機率及未與韓版對齊，發表及散播諸多不實指控，公司基於善意原則，已主動書面說明，希望持續保持溝通及得到對方澄清。

橘子指出，遊戲版本原廠提供後，公司不可能自行調整機率，而由於營運區域不同，橘子營運團隊長期投入資源推出適合台灣玩家的差異化活動，形成跟其他地區版本不同的遊戲生態。

橘子說明，以用戶提及的傳說製作秘笈為例，在台韓玩法就有所不同，在韓國 201 個做一次、在台灣 99 個做一次；韓版平均成本約為 2010 個、台版約為 1980 個，事實上兩地製作同項物品的平均成本幾乎相同，台版還較韓版略低。

另外，在遊戲內參與類似活動，參加者每次執行的成功機率事實上都是獨立事件，不能以自己個人執行的結果，去推算系統的機率。

對於近期國內開始討論成立轉蛋法，橘子表示贊成並全力支持，並強調早在 2018 年，就陸續公告旗下遊戲商城機率，除支持轉蛋法，也進一步建議將與消費相關的機率形成數據，送交公正第三方機構，建立可供消費者查詢的公開平台。