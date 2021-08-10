橘子暑期版嘉年華將開跑 樂看下半年營運成長

遊戲廠橘子 (6180-TW) 暑期版「橘子嘉年華」將在 8 月 18 日開跑，董事長劉柏園表示，手遊新作及既有產品線表現都不錯，對下半年營收、獲利樂觀看待，可望優於上半年。

「橘子嘉年華暑期版」將在 8 月 18 日開跑，展開為期五天的直播展會，首度啟用集團新打造的高科技虛擬攝影棚「G Studio」，融合跨領域、跨虛實、泛娛樂的影音視聽體驗，並攜手 KKBOX、開拓動漫祭、Yahoo 奇摩、Razer 與咖啡廣場等各大領域夥伴。

劉柏園表示，今年寒假舉行的嘉年華，上線人數與觸及率均倍數成長，傳播效率也比實體更好，在內部分析討論後，決定轉變為線上品牌模式長期經營；不過，並未針對嘉年華設定獲利目標，較著重平台的效果與品質，試圖在現有市場環境中，滿足用戶需求。

展望下半年，劉柏園指出，對營收、獲利看法非常樂觀，手遊新作《彈射世界》表現不錯，玩家反映熱烈，長期經營的產品線如《新楓之谷》、《天堂 M》、《CSO 絕對武力》都有不錯表現，加上產品陸續推出改版，對下半年樂觀看待，可期待會比上年好。

至於自製遊戲方面，劉柏園表示，《櫻桃小丸子》及《便利商店口袋版》接近完成開發，持續進行修改中，盼能做到 100 分才會推出，預計明年上市。

橘子 7 月受惠《新楓之谷》大型活動及周年效應帶動，營收達 14.1 億元，月增 53%，年增 37%；前 7 月累計營收 69.2 億元，年增 3%。