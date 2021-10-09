〈能源盤後〉WTI原油觸及80美元以上 登7年高點 本週漲近5%

週五 (8 日) 交易，原油期貨價格上漲，WTI 原油價格近 7 年來首次盤中觸及每桶 80 美元以上的高點，本週大漲近 5%。與此同時，天然氣價格從 3 天前登上的近 13 年高點回落，本週收低。

IHS Markit 的能源市場分析師 Marshall Steeves 指出，儘管俄國總統普丁週三宣布俄國天然氣公司 Gazprom 將增加對歐洲的天然氣出口，但 WTI 原油價格仍上漲至近 7 年高位，同時報導稱美方官員透露政府無意釋放戰略石油儲備 (SPR)。

天然氣價格近期上漲，週二創下 2008 年以來最高收盤價，「係因冬季取暖季來臨之前，歐洲庫存水準卻處於歷史低點。這支撐了能源綜合商品，因為終端用戶可能另尋找柴油和燃料油等石油替代品。」

「全球原油和天然氣庫存緊繃，而產量成長可能不足以滿足需求成長。」Steeves 說。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.05 美元或 1.3%，收每桶 79.35 美元。盤中高點達 80.11 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 原油最近月期貨價格創 2014 年 10 月 31 日以來最高收盤價，本週收高 4.6%

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 44 美分或 0.5%，收每桶 82.39 美元，本週收高 4.9%。

WTI 和 Brent 原油均連續第七週收高。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 11 美分或 2% ，收每百萬 Btu 5.565 美元，在經歷了幾輪波動後，本週收低 1%，但今年迄今價格仍翻升 1 倍以上。

WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 表示，更廣泛地說，WTI 原油價格能登上 2014 年以來最高水準有 3 大原因：

第一是 OPEC 抑制石油產量。OPEC 在增產方面一直非常保守，因為他們擔心新一波疫情再起而引起放緩。

第二是經濟復甦。美國經濟復甦優於全球其他地區，其石油消費量現已恢復到疫情爆發前的水準。

第三是美國頁岩油產量成長還沒有回到 2019 年的水準，因為新油井的投資趨緩。「探勘和生產的股東希望獲得更直接的投資回報。」Williams 說。

貝克休斯 (BKR-US) 週五公佈的數據顯示，美國石油鑽井平台數量連續第五週增加，本週增加 5 座至 433 座，意味產量即將增加。

WTI 原油期貨價格本週二在登上 2014 年 10 月高點後回落，係因英國《金融時報》週三報導，美國能源部長 Jennifer Granholm 提議釋出政府的戰略石油儲備 (SPR)，以協助抑制汽油價格漲勢，她並稱不排除禁止原油出口的可能性。週四能源部回應，現階段沒有釋出 SPR 的計畫後，原油又重返上漲趨勢。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 報告表示：「但同樣的是，倘若原油價格持續走高，釋放 SPR 的想法可能就不會被排除在外。」

「鑑於目前強勁的需求，且可能還會受到天然氣買家轉向石油的動力推升，加上 OPEC 限制生產政策，因此到年底之前，石油市場仍會保持緊繃狀態。」她說。

與此同時，天然氣價格飆漲，被視為可能推高原油需求的動力，因為燃氣發電廠（特別是在亞洲）和其他天然氣用戶轉向石油。OPEC + 本週稍早決議遵守原定每月增產 40 萬桶 / 日的計畫不變。

因此，德國商銀 Fritsch 上修本季 Brent 原油價格，自先前預期的每桶 75 美元調升至 85 美元，且 2022 年第一季預估價格自 70 美元調升至 75 美元。

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