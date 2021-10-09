企業主最常見NG投保情境曝光 小心大筆稅務找上門

台灣保險滲透率高，尤其人壽保險的滲透率多年來在世界排名上更是數一數二，但讓人憂心的是，許多人愛買保單卻不會管理，尤其企業主投保時，保險契約填寫的保單關係人如果出現填寫不清，小心大筆稅務找上門。

永達保經舉例，一位企業主因為與銀行密切往來的關係，加上考量企業經營的風險，在銀行理專的建議下，規劃了多張躉繳的壽險保單，保價金高達數千萬元，但保單的指定受益人第二欄位發生空白未填。

永達保經提醒，許多人對保險契約的受益人欄位常常便宜行事，甚至抱持有填即可的心態，殊不知壽險保單第一受益人欄位單純填寫「法定繼承人」，未來容易有傳承上的糾紛，而如果第二受益人欄位空白，當發生要保人與受益人同時死亡的狀況，該張壽險保單就會被列為遺產，舉例來說，許多夫妻常互填對方為指定受益人，但若夫妻同時發生意外死亡，理賠金會被算入夫妻的遺產，依法應課徵遺產稅，再由法定繼承人繼承，因此就會產生稅務上的問題。

永達保經建議，簽訂壽險契約時，受益人應直接指定明確的姓名，在最後一個順位之受益人欄位填上「法定繼承人」，由於保單有指定受益人，不僅無須被課徵遺產稅，只要理賠金在新台幣 3330 萬元以下者，也不會被計入受益人當年度的基本所得。

此外，許多民眾檢視家庭保單時，都會將重點放在所有家庭成員的人身風險缺口，甚至就連高資產家庭也都只關注缺口，但永達保經表示，對於企業主來說，即便家庭成員的個人風險保障都已俱足，只要發生企業經營風險，牽涉的金額卻可能讓一個高資產家庭瞬間傾家蕩產。

因此，永達保經叮嚀，高資產家庭的保單檢視，首要是檢視其保險規劃是否符合保險法第 112 條「保險金額約定於被保險人死亡時給付於其所指定之受益人者，其金額不得作為被保險人之遺產。」

永達保經進一步指出，還要檢視是否有重病投保、高齡投保、短期投保、躉繳投保、密集投保、舉債投保、鉅額投保、保險費高於或等於保險給付金額及要、被保險人不同等九種投保情況。

尤其高額保單更要注意「保單關係人校正」，許多企業主都有高額投保、躉繳投保，加上要、被保險人不同，及第二受益人欄位未填寫等常見的 NG 情況。為避免家庭受企業風險波及，資產保全是企業主必做的功課。

