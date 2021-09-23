好好退休準備平台正式上線 40種基金+三大保險一站全包

多年以來許多專家學者不斷地推動「勞退自選機制」，為了勞退自選鋪路，基富通籌備 9 個月的「好好退休準備平台」今 (23) 日正式上線，該平台涵蓋 40 種退休基金，並且由九大壽險業者提供三大保障型保險產品，讓民眾從投資與保障開始為自己的退休準備做更完整的規劃。

金管會主委黃天牧在上線記者會致辭時指出，數位轉型時期，金融業要善用金融科技力量，協助高齡社會打造金融商品韌性與選擇商品，藉以保障未來高齡化人民的福祉，「高齡族群」也是金融業未來要面對主要的族群，所以公平待客方面，合理行銷上要有新的模式，金融業在溝通時不只是面向高齡族、或即將成為高齡族的人，包含高齡族的家人都要互動、都要思考怎麼溝通。

黃天牧進一步指出，「好好退休準備平台」由集保結算所、投信投顧公會、證基會及壽險公會為共同主辦單位，並由基富通擔任執行單位，能在 9 個月內就推出這樣的平台讓全民參與，要非常感謝學者專家的努力，未來期許此平台在國人退休規劃上可扮演重要角色，推出此退休平台，大家可試算未來退休後的資金缺口、透過長期投資，累積退休後的力量與資源。

基富通董事長林修銘表示，國人對退休準備愈來愈有感，但仍有許多人不知道準備要從何處著手，為了讓國人能及早開始為自己的退休做準備，並且提供國人正確的退休準備教育，「好好退休準備平台」上不僅提供退休準備所需的基金投資與保險保障相關產品供民眾選擇，更有教育專區從基本觀念的建立到相關產品的認識，讓民眾知道自己的退休準備該如何開始。

林修銘指出，在「好好退休準備平台」上，基金投資的部分就有由 21 家投信、總代理業者提供的 40 餘檔基金，這些基金都是符合專案諮詢小組訂定的適合退休準備投資標準所篩選出，包含：積極、穩健、保守、目標日期型及國人最熟悉的台股基金等。

在保險商品上，林修銘表示，也有九大壽險業者針對退休後的保障提出定期壽險、小額終老保險、重大疾病健康險等三個險種，有需要的民眾都可連結至提供這些壽險的公司做線上投保。

基富通也訂下目標，希望能夠在 1 年內超過 10 萬人參與，基金規模超越「好享退」，2 年達到 200 億元。

基富通總經理黃致淵表示，民眾不僅能透過平台提供的基金與保險為自己的退休做規劃，平台上的基金更提供投資人 0 手續費與低經理費的優惠，讓投資人再省成本；而且若能連續完成「好好退休準備平台」內基金 24 個月的扣款 (同一契約)，就可以享有基富通全平台股票、平衡、債券 (特定基金除外，特定基金以基富通官網公布為準) 基金終身申購 0 手續的大優惠；而這個平台也提供三種保障型產品，呼籲民眾及早參與，愈早開始啟動自己的退休準備、愈有機會給自己更好的退休生活。

此外，「好好退休準備平台」除了結合投資與保障，更將退休準備教育、公益等觀念集結於一站式的「好好退休準備平台」。