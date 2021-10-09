法澳潛艦爭端放一邊！澳洲、歐盟估明年底達自由貿易協定

澳洲貿易部長 Dan Tehan 周五 (8 日) 表示，儘管歐盟對該國取消與法國潛艇建造合約感到憤怒，但預計明年年底之前雙邊有望敲定自由貿易協定 (FTA)。

澳洲上月在與英、美三邊安全協定 (AUKUS) 中承諾將使用美、英技術建造至少 8 艘核動力潛艇，並取消與法國 400 億美元的潛艦建造合約。因此，為了聲援法國，歐盟將原定於 10 月 12 日開始新一輪談判延後至 11 月。

Tehan 表示對談判的拖延並不擔心，達成自由貿易協定符合雙方的利益，預估該協議在明年年底有望落地。

Tehan 淡化潛艇紛爭對歐盟與澳洲關係造成的損害，他還表示本周經濟合作暨發展組織 (OECD) 會議上已和 7 位歐盟部長進行了良好的討論。

不過，該紛爭發生後澳洲要修補與法國的關係將更為困難，法國當局認為澳洲在其背後捅一刀，迄今為止拒絕進行任何談判以解決問題。

Tehan 說：「澳洲已向法國發出公開聲明，但最重要的是，雙方須坐下來對話，讓澳洲能夠充分解釋做出該決定的原因，因為此舉符合雙方的國家利益。」

法國周三表示，將重新派遣大使返回澳洲，重新定義兩國關係。