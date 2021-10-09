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台積電營收飆新高、大立光法說、基本工資調漲 本周大事回顧

鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電營收飆新高、大立光法說、基本工資調漲 本周大事回顧。(鉅亨網資料照)
台積電營收飆新高、大立光法說、基本工資調漲 本周大事回顧。(鉅亨網資料照)
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台積電劉德音晶片缺貨三星英特爾格芯進出口基本工資調漲大立光展望保守

台積電 9 月營收出爐、達 1526.85 億元，一舉改寫歷史新高，連帶拉抬第三季營收達財測高標；大立光召開法說，第三季毛利率正式跌破 60%，也釋出高階鏡頭產品出貨遞延、缺料等影響；另外，基本工資審議委員會本周宣布，明年起每月基本工資將調升至 25250 元，調幅約 5.21%，以下是本周大事回顧：

台積電 9 月營收飆新高 Q3 衝上 4146 億元達財測高標

晶圓代工龍頭台積電周五公告 9 月營收 1526.85 億元，受惠蘋果 iPhone 新機進入拉貨旺季，營收月增 11%，年增 19.7%，首度衝破 1500 億元大關，改寫歷史新高；第三季營收也達 4146.7 億元，接近財測高標，季增 11.4%，年增 16.3%，再寫新猷。

董事長劉德音日前也接受美國時代雜誌 (TIME) 訪問，談及協助改善車用晶片短缺過程，意識到供應鏈有人在囤積晶片，因此指派團隊進行資料多重檢核，延後部分需求相對較不迫切的客戶訂單。

三星劍指台積電 2025 年 2 奈米正式投產

三星本周指出，預計將新一代的閘極全環 (Gate All Around，GAA) 電晶體架構沿用導入至 2 奈米，預計 2025 年正式投產，此次除了是三星首次對外公布 2 奈米的量產時程，也是搶在台積電 (2330-TW) 之前宣布，較勁意味相當濃厚。

英特爾求親無望 格芯正式提交 IPO 申請

晶圓代工不僅先進製程較勁意味濃厚，成熟製程競爭同樣激烈，全球第四大業者格芯周一正式提交在美掛牌上市 (IPO) 的申請，原本有意收購的英特爾確定「求親無望」，市場也解讀，由於格芯上市後可募得大筆銀彈，有助其大舉擴產，將瞄準聯電 (2303-TW)，拉大與中芯國際等後頭追兵差距。

大立光 Q3 毛利率跌破 6 成 高階鏡頭出貨遞延至明年

光學元件龍頭大立光周四召開線上法說，公布第三季財報，毛利率跌破 60% 大關，執行長林恩平指出，10 月、11 月客戶拉貨力道與 9 月持平，第四季出貨結構與稼動率，也將持平第三季，且客戶供應鏈仍受到缺料影響，因此推遲高階鏡頭產品出貨到明年。

明年基本工資調幅漲逾 5% 月薪增至 25250 元、時薪 168 元

基本工資審議委員會周五召開，經勞、資、學、政各方委員討論，獲一致結論，自 2022 年 1 月 1 日起，每月基本工資由 24000 元調整至 25250 元，調升 1250 元，調幅約為 5.21%；時薪則比照每月基本工資的調幅，由 160 元調整至 168 元。調整案將由勞動部陳報行政院核定。

台灣 9 月出口值逼近 400 億美元 10 月可望提前刷新紀錄

財政部統計處本周公布進出口統計數據，台灣不受疫情衝擊，9 月出口值 396.5 億美元，持續刷新歷史紀錄，累計前 9 月出口值 3240.7 億美元；進口部分，9 月進口值 332.1 億美元、前 9 月進口值 2763.9 億美元，預估 10 月進出口將提前刷新歷年紀錄，單月出口值上看 400 億美元

配合央行打炒房 公股銀評估調漲第二戶房貸利率

配合中央銀行打炒房政策，公股銀行相繼調高第二戶房貸利率，包括一銀、兆豐銀與合庫銀等公股銀評估拉高第二戶的房貸利率，未來民眾想要申請第二戶房貸，利率至少 1.5% 起跳。

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