台積電法說、國安基金例會、宏碁/宏達電新品發表會 本周大事預告

晶圓代工龍頭台積電周四 (14 日) 將召開法說會，市場關注公司未來營運展望及先進製程進度，國安基金本周四 (14 日) 也將召開第三季例會，預期將針對近期國際事件進行討論、並預擬因應方式，另外，宏碁、宏達電本周都將舉行新品發表會，以下為本周重要大事預告：

台積電法說 14 日登場 聚焦展望、先進製程進度

晶圓代工龍頭台積電周四 (14 日) 將召開第三季法說，隨著市場對半導體潛在需求觸頂疑慮升溫，外資認為明年消費性電子產業恐面臨庫存修正，將聚焦台積電對終端需求看法，以及晶圓代工供給吃緊情況是否會延續至 2023 年。

此外，近期中國限電政策對終端需求與整體供應鏈影響，3 奈米製程客戶投片進度與量產時程等，預料也都將成為法說會關注重點。

台積電上周也公布 9 月營收達 1526.85 億元，受惠蘋果 iPhone 新機進入拉貨旺季，營收月增 11%，年增 19.7%，並首度衝破 1500 億元大關，改寫歷史新高；第三季營收約 4146.7 億元，接近財測高標，季增 11.4%，年增 16.3%，再寫新猷，累計前三季營收達 1 兆 1492.26 億元，年增 17.5%。

國安基金周四將召開例會

國安基金委員周四 (14 日) 將召開第三季例會，市場預期，國安基金將針對近期中國恆大事件、能耗雙控、美國政府財政危機等國際事件，評估對我國衝擊程度，並預擬因應方式。

不過台股近期受國際利空拖累大幅度波動，立委日前就關切國安基金是否會進場護盤，對此，身兼國安基金委員的財政部長蘇建榮當時回應，是否動用基金護盤由委員會決定，但會密切關注國際股市現況。

宏碁 / 宏達電線上新品發表會登場 Q4 營運添動能

進入傳統消費性電子旺季，品牌大廠宏碁近期除推出全新搭載微軟 Windows 11 作業系統的 Swift 3、Swift 5、Aspire 等系列新筆電外，本周台北時間 10 月 13 日晚間 9 點，也將舉辦下半年 next@acer《Made for Humanity》全球新品發表會，預期將再推出一系列新品搶市，為第四季營運再添動能。

不只宏碁，宏達電也選在周四 (14 日) 召開全球線上新品發表會，市場預期，宏達電將推出 VR(虛擬實境) 相關新品，而 VR 市場領域也是宏達電近年積極發展的領域之一，除企業市場外，已陸續打進醫療、教育等市場中。