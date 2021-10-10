美中貿易代表二度會談 持續對話解決分歧

中國官媒新華社報導表示，中國貿易代表團代表劉鶴已與美方貿易代表團代表戴琪進行視訊會議，這是雙方第二次會談。新華社稱，雙方討論三個方面的問題，中國就取消加徵關稅和制裁進行交涉，就中國經濟發展模式、產業政策等問題闡述立場。

新華社指出中美雙方進行務實、坦誠、建設性的交流，討論三個方面的問題：一是中美經貿關係對兩國和世界都非常重要，應該加強雙邊經貿往來與合作。二是雙方就中美經貿協定的實施情況交換意見。三是雙方表達各自的核心關切，同意透過協商解決彼此合理關切。

雙方同意本著平等和相互尊重的態度繼續溝通，為兩國經貿關係健康發展和世界經濟復甦創造良好條件。

此外，中美回顧中美經濟貿易協定的執行情況，並同意雙方將就某些未決的問題進行磋商。而美方強調美國對中國國家主導的非市場政策和做法損害美國工人、農民和企業的利益表達關切。戴琪還指出，她期待著在不久的將來與劉鶴進行後續交流。

周一 (4 日) 戴琪曾就拜登政府的中國貿易策略發表演說，她提到將允許美企就特定中國產品申請關稅豁免程序，為期一年，未來可能會有更多商品得以豁免，以協助美國勞工和企業。

同時美國是否將像川普政府時期那樣對中國貿易行為進行調查，徵收額外關稅？戴琪回應，這將取決於與中國對重新對話的結果，但她表示：「關稅一個非常非常重要的工具，我們將研究所有可用的工具，且美國必須全力捍衛自身經濟利益，必須制定新的路線來改變雙邊貿易關係，與合作夥伴聯手，加強全球貿易規則。」