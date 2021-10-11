〈台股風向球〉破底警報暫解除 財報周開跑輪動加快

台股上周小漲 69 點，周線成功翻紅並留下長下影線，再加上融資浮額在劇烈震盪後銳減，券資比來到半年新高，法人認為，破底危機已暫時消除，未來一周台股應可呈現偏多整理，但隨著台股和美股逐漸進入超級財報周，預料個股表現仍將明顯分歧並快速輪動，特別須留意本周台積電法說將登場，密切牽動市場神經。

從籌碼面來看，上周外資在集中市場賣超 340 億元，自營商賣超 28 億元，其中，外資賣超前 10 大標的多為大型權值股，包括聯電 12 萬張、中鋼 8.2 萬張、友達 4.8 萬張、台積電 3 萬張和日月光投控 2.5 萬張。

所幸，投信一周來買超逾 90 億元，包括中小電子股和傳產、金控股都在布局行列，顯然大型內資法人對後市並不看淡，積極逢低承接。

未來一周國內大事留意重量級法說將陸續召開，台積電法說 14 日登場，受到法人圈關注，永豐投顧說明，市場聚焦三大重點，包括晶圓代工調升售價的毛利率表現、 台積電對客戶機密釋疑，以及蘋果新品銷售情形等，而釋出的訊息勢必牽動外資動態以及相關供應鏈走勢。

另一方面，美債務上限危機暫時解除，美股趨向穩定，短線有助外資回流。

但也有法人提醒，美國 9 月非農就業數據大爆冷僅增 19.4 萬人，遠低於市場預期，令投資人對美國經濟復甦的前景產生不確定性，未來一周仍不排除對市場產生些許負面影響。

此外，元大投顧提到，美債議題尚有變數，儘管美國國會兩黨達成初步協議，將舉債上限延長至 12 月 3 日，但 12 月後的難題，將包括年度支出法案的支出分配，加上 3.5 兆支出計畫的內容調整，尤其是加稅籌措財源恐受共和黨的牽制，在大型財報陸續公布後，市場關注焦點又將回到美政府財政困境。