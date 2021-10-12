〈台股盤前要聞〉雙鴻營收隨通用翻揚、台積電設備廠Q4進補 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，通用汽車目標成為美國電動車銷售領導商，據悉，雙鴻為通用 GPU、CPU 散熱系統供應商，營收可望翻倍成長；台積電竹南廠進入試機階段，相關設備廠商第四季將進入營收認列高峰。以下是今 (12) 日必看重要財經新聞。

通用目標奪下美電動車龍頭 雙鴻車用營收跟進翻倍增

通用汽車 (GM-US) 劍指特斯拉 (TSLA-US) 要成為美國電動車銷售領導商，目標 2030 年營收上看 2800 億美元，據了解，台散熱廠雙鴻 (3324-TW) 為通用 GPU、CPU 散熱系統供應商，營運直接受惠，營收將翻倍成長。閱讀全文...

台積電竹南廠加速試機 設備業者 Q4 迎認列高峰

隨著台積電 (2330-TW) 竹南廠將在明年正式啟用，現也進入試機階段，加上年底為預算核銷旺季，業界看好，相關設備廠如萬潤 (6187-TW)、弘塑 (3131-TW)、辛耘 (3583-TW)、盟立 (2464-TW)、均豪 (5443-TW) 等，第四季將進入營收認列高峰。閱讀全文...

筆電出貨進入高原期 Q4 廠商保守以對

組裝代工廠 9 月營收全數出爐，在季底效應、料況改善下，電子五哥筆電出貨均較上月增加，但整體第三季筆電出貨達約 4785 萬台，季增 5%、年增 9%，凸顯今年傳統季節性變化並不明顯，筆電出貨在後疫情時代進入高原期，展望第四季，業者續看旺需求，但對出貨轉趨保守觀望。閱讀全文...

越南解封缺工問題緊接而來 成衣廠又一新挑戰

越南大胡志明地區疫情放緩，政府也放寬防疫政策，外界原先看好成衣廠儒鴻 (1476-TW) 等當地的工廠可望加速重啟，不過近日卻傳出，胡志明市及周邊省分的勞工大量返鄉，成為成衣廠力拚營運回升下的新挑戰。閱讀全文...

〈觀察〉外資記憶體寒冬說 為何引來業者齊聲高分貝反駁？

外資一篇記憶體寒冬將至的報告，引來記憶體業者高分貝反駁，包括華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW)、群聯 (8299-TW) 對產業後市展望都樂觀看待，南亞科 (2408-TW) 也強調，DRAM 市況僅是進入短期修正，並非寒冬；雖然記憶體產業受長短料干擾而出現雜音，但業者實際營運看到的需求仍穩健，與外資預期出入不小。閱讀全文...

〈觀察〉簡訊推薦飆股不是報明牌 金管會可靠一招防堵仙股詐騙

近來有不少投顧、券商慘遭非法集團「冒名」，利用 Line、簡訊等推薦飆股，造成「假投資、真詐騙」，但仍有許多投資人好奇飆股為何，卻深受其害，解析詐騙集團誘騙之標的，有 9 成是港股中所謂的「仙股」，而這是一套難以追溯法律責任的詐騙手法，金管會應修法防堵。閱讀全文...

〈觀察〉加密貨幣熱潮不減 主板廠持續大啖挖礦紅利

虛擬貨幣市場正逐步淡化各國監管利空，加上美國聯準會 (Fed) 釋出無意仿效中國禁止比特幣和其他數位資產訊息，再度激起虛擬貨幣熱潮，持續擠壓既有電競顯卡供應，主板業者指出，顯卡需求未降溫、加上供給吃緊，對後市沒有悲觀理由，主板廠將可持續受惠挖礦紅利。閱讀全文...

環球晶急單湧排到明年上半年 長約比重逼近前波景氣高峰

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 看好矽晶圓供不應求情況將延續至 2023 年，隨著市場對產業缺貨預期升溫，環球晶在手長約訂單比重，已逼近前波矽晶圓景氣高峰的 2017 至 2018 年，現貨急單也持續湧入，一路排到明年上半年，6 吋、8 吋與 12 吋產能全線滿載。閱讀全文...