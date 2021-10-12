收購破裂令Zoom股價滑鐵盧 分析師卻直指現有20%上漲空間

視訊會議軟體 Zoom 自上個月 147 億美元收購雲端呼叫中心軟體供應商 Five9 的提議失敗以來，股價一路下滑，隨著該交易不再成為焦點，華爾街的注意力轉向了 Zoom 撐過軟著陸時期的能力，因為該公司經歷 2020 年新冠疫情爆炸般成長後，現在成長已開始放緩。

Stifel 分析師 J. Parker Lane 接手追蹤 Zoom (ZM-US) ，對該公司股票維持「續抱」評級，目標價 300 美元，自前一任追蹤 Zoom 的分析師目標價 350 美元下調，但仍較現行股價隱含約 20% 上漲空間，且其週一發布的報告中，對 Zoom 沒有任何負面評論。

Lane 寫道，Zoom 是去年新冠疫情帶動的數位轉型潮中的主角，其股價自去年初的 68.72 美元飆升到去年 10 月中期的 568.34 美元。但隨著該公司 300% 以上的成長率逐漸明確進入尾聲，該股價大幅下降，近期交易價格已低於 260 美元，自一年前峰值下降 54% 之多。

Zoom 週一股價下跌 0.42%，收 253.97 美元。Lane 表示，由於 Zoom 今年面臨極艱鉅的比較門檻，市場討論焦點轉向 Zoom Phone 和 Zoom Events 等新產品的能力，以延長公司的成長軌跡。

在與多個 Zoom 客戶和合作夥伴交談後，Lane 似乎對該公司核心影視業務前景充滿信心。「從功能的角度來看，Zoom 仍然是視訊會議領域的佼佼者，明顯領先於微軟 (MSFT-US) 的 Teams、思科 (CSCO-US) 的 Webex，以及 Verizon (VZ-US) 的 BlueJeans 等競爭對手。」。

「儘管 Teams 被作為 Microsoft 365 內的一部份，但多數顧客和合作夥伴仍表示用戶強烈偏好 Zoom，因此，某些組織會提供多種視訊平台選擇，以處理售後服務和客戶支援等。關於 WebEx 和 BlueJeans，合作夥伴表示，這兩個平台都不會對 Zoom 的定位構成重大威脅。」Lane 寫道。