進辦公室或WFH？亞馬遜政策大轉彎：各處主管自行決定！

亞馬遜 (AMZN-US) 明年雖然將重啟辦公室，但也會讓員工有更多居家工作的彈性。

亞馬遜執行長 Andy Jassy 週一向員工發布備忘錄，稱公司將讓各個團隊主管來決定組員進辦公室工作的頻率。

「我們預期會有一些團隊持續以遠端方式工作，一些人可能採取遠端和辦公室兩種混合方式，也會有一些人認為，大部分時間在辦公室工作是最能提供客戶頂尖服務的方式。因此，我們刻意不規定在辦公室的日數，由部門處長 (director) 與資深主管和團隊自行決定。」亞馬遜拒絕透露聘用的處長級別人數。

此舉顯示亞馬遜先前「返回辦公室」計畫的變革，先前該公司表示，大部分企業員工預期在明年 1 月 3 日返回辦公室。先前亞馬遜也制定每週進辦公室 3 日的基準線，員工每週最多只能遠端工作 2 日。

Jassy 表示，公司察覺到，以目前公司的規模，恐無法用「一刀切」的方式規定工作方式。亞馬遜目前全球雇員 130 萬人，其中數十萬員工為辦公室人員。

在此回政策變化中，亞馬遜也將讓辨公室員工每年最多 4 週在其受雇國家 / 地區內的任何地點完全遠端工作。

雖然亞馬遜讓員工在回報工作上有更大迴旋，但 Jassy 表示，多數員工仍應與其團隊保持足夠近的距離，「以期在收到通知的一日內，輕鬆前往辦公室開會。」

其他科技巨頭也熱切接受了遠端工作，例如微軟 (MSFT-US) 9 月時無限期推遲了重返辦公室的時間，而臉書 (FB-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 預期，只要職務內容可遠端完成，一部份員工會持續居家工作。

推特 (TWTR-US) 去年甚至向員工表示，他們可以選擇永遠居家工作。