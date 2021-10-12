深圳離岸債路演結束 跨出中國地方政府海外舉債第一步

周二 (12 日) 中國財經官媒證券時報指出，根據深圳市財政局透露，深圳市在香港發行離岸人民幣地方政府債券路演已經順利完成，意味著中國首度境外地方政府債啟動。

此次債券發行的路演在深圳市進行，分為中文場和英文場。深圳市財政局局長代金濤向投資人進行路演時，就深圳市發展歷程、發展現況與信用實力進行介紹，並就未來發展目標進行展望。

這次深圳市預計在香港發行 50 億元離岸人民幣地方政府債券，發行期限為 2、3、5 年期。其中，3、5 年期為綠色債券，用於水治理項目和海綿城市相關項目。香港金融管理局已將深圳地方債納入人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單內，交易場景的拓展將有助於提升這次債券的流動性。

香港金融管理局助理總裁陳維民表示，深圳市政府發行離岸債對於推動人民幣的國際化具有重要意義，有利於豐富離岸人民幣債券類別，改善債券殖利率曲線，給予離岸債券市場更多定價參考。

同時這次深圳市若能順利發行，將有利於中國地方政府債券走向國際市場，提高國際關注度。同時，在推動深港金融合作，促進綠色、低碳發展等方面具有指標意義。

深圳市赴港舉債是落實 2020 年 10 月公布的《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點首批授權事項清單》內容，也是中國地方債發展歷史上的一個新里程碑，將開闢中國地方政府新的融資管道，補足離岸地方債的發行空缺。

