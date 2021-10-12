〈台股盤中〉資金退潮電金航運齊殺 一度重挫291點摜破5日線

台股受到美股下跌影響，電金權值同步走弱、航運重挫下，今 (12) 日盤中一度大跌 291 點，摜破 5 日線，午前在台積電拉抬下，大盤跌勢同步收斂，今日估量約 2800 億元。

台積電 9 月及第三季營收報喜，今日雖然開低，但盤中出現買單拉抬，跌幅收斂至 0.5%，也帶動加權指數自今日低點回升，不過，鴻海跌 2.8%、聯發科也跌 1.8%、聯電跌 3.6%、台達電跌 1.4%，大型電子權值股表現低迷。

IC 族群資金加快退潮，跌勢加重，創惟跌近 9%、海德威、笙科等跌逾 7%，凌陽創新也跌 6%，千金股信驊、祥碩半根跌停、譜瑞 - KY 也跌近 4%，整體族群表現弱勢。

不過，先前跌深的大立光開低走高，午前漲 2%，返回 2000 元之上，玉晶光也有逾 2% 的漲幅；不斷建系統大廠旭隼則拉出半根漲停，是今日最強勢的電子權值股。

傳產族群方面，中鋼 9 月營收報喜，早盤黑翻紅，台塑化在中午前也力守紅盤；但貨櫃海運三雄走勢依舊疲軟，跌幅均超過 7%，長榮也跟著陽明失守百元大關，航運族群表現也弱勢，遠雄港被打到跌停，中櫃、慧洋 - KY，以及台航等也跌超過 7%，成為今日盤面最弱的族群。