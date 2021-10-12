台股跌破5日線 三大法人賣超176.39億元 外資投信續對作

美股全面收黑，台股今 (12) 日開盤即湧現賣壓，權值股一片綠油油，航運股更成為殺盤重心，指數一度重挫 290 點，回測 16300 點，僅光電族群及部分 9 月營收報佳音個股獲資金點火，指數終場跌幅收斂，下跌 177 點，收在 16462 點，失守 5 日線，

加權指數成交值不到 2800 億元。觀察法人籌碼變動，外資上周五賣超 145 億元後，今天再砍 167.59 億元，為連 2 賣；投信買超 6.03 億元，已連 9 日買超；自營商賣超 14.85 億元，三大法人合計賣超 176.39 億元。

權值股今天壓盤，台積電一度跌近 2%，下探 564 元，尾盤低接買盤進場後，跌勢逐漸收斂，終場收平盤 575 元；聯電再度失守 60 元大關，終場跌逾 4%，收 58.5 元；鴻海、聯發科、瑞昱、聯詠、世界、日月光投控、矽力 - KY 等電子族群，約有 2-4% 不等的跌幅。

光學雙雄逆勢反彈，大立光股價回神，翻紅站回 2000 元之上，終場漲 2.24%，收 2050 元，玉晶光 9 月營收改寫歷史新高，今天突圍上漲 1.55%，收 392 元，另一家光學元件廠揚明光也一度亮燈漲停，但終場漲幅收斂至 1%，其他相關光學股普遍走弱，佳凌、亞光、今國光均震盪收黑。

航運股全面跳水，貨櫃三雄一度亮燈跌停，長榮面臨 90 元關卡保衛戰，陽明收 87.4 元，萬海也持續破底收 153.5 元，散裝航運股受海岬型運費指數 (BCI) 走弱影響，今天也賣壓沉重，裕民落入跌停，中航、慧洋 - KY、正德、新興等均大跌逾半根停板，遠雄港同步打入跌停。

虛擬貨幣市場利空淡化，比特幣一度衝上 5.7 萬美元，帶動挖礦概念股走強，技嘉站穩百元之上，勁揚逾 4%，終場收 105 元，承啟也翻紅上漲逾 1%，青雲及撼訊早盤強漲逾半根停板，午盤後漲幅逐漸縮小，麗臺則翻黑小跌。

中國能耗雙控風波，掀起一波太陽能產業漲價聲浪，市場還傳出，台廠近期接獲大量美中爭端帶動的轉單，激勵買盤湧入太陽能股，聯合再生強漲逾半根停板，元晶、茂迪勁揚 2-3%，安集、達能、新晶投控等，今天也在盤上表現。