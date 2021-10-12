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美時9月回升至10億元 前三季逼近百億元續創高

鉅亨網記者沈筱禎 台北
骨質疏鬆用藥上市 美時9月營收守住10億元 前三季98.46億元續創高。(圖:AFP)
骨質疏鬆用藥上市 美時9月營收守住10億元 前三季98.46億元續創高。(圖:AFP)
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美時學名藥生技股

美時 (1795-TW) 今 (12) 日公告 9 月營收，受惠骨質疏鬆用藥 Evista 在台灣上市，營收小幅回升至 10.13 億元，月增 8.1%，仍年減 0.76%；累計前 9 月營收 98.46 億元，年增 29.6%，續寫新高。

美時第三季營收 30.55 億元，季減 11.8%、年增 5.86%。美時表示，骨質疏鬆用藥 Evista 第三季初上市後，帶動台灣區營收成長 1 成，外銷則受惠癌症用藥出貨增加，業績成長約 14%。

美時表示，美國學名藥市場競爭激烈，雖然旗下戒癮用藥 gSuboxone 價格面臨挑戰，但預期年底前價格會維持一定水準，此外，美國市場對戒癮用藥需求仍非常強勁，預期戒癮用藥全年業績可望年增超過 25%。

其他市場方面，台灣、韓國及東南亞市場雖然有疫情不確定因素，不過整體用藥市場持續強勁，其中，東南亞市場以越南與泰國為銷售重心，成長動能來自芬蘭原廠帕金森氏症藥品，以及將市場擴大至馬來西亞與菲律賓。

法人估，美時今年全年營收約 124.46 億元 - 126.6 億元，年增 16-18%，續創新高；毛利率則優於去年，約 43-44%；下半年單季營業費用維持 7.5-8.5 億元。

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