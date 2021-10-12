中華電攜新竹台大分院 布局5G創新醫療

中華電 (2412-TW) 與新竹台大分院今 (12) 日共同簽署「5G 企業專網與智慧醫療實證研究合作備忘錄」，攜手發展 5G 智慧醫療場域實證及創新應用，中華電將透過 5G 提升院區內的醫療影像、機器設備等應用效能。

中華電的 5G 企業專網服務，將運用在新竹台大分院的醫療影像傳送、護理行動治療車、智慧機器人清潔消毒、巡檢與智慧監控等智慧醫療創新應用上。

中華電說明，由於應用建置在專屬網路並獨立運作，院內所有相關服務可避免機敏性資料外流，確保資訊安全，大幅提升醫院管理效能。

中華電企客分公司總經理吳麗秀表示，智慧醫療是 5G 應用的熱門領域，透過 5G 通訊網路高速率、低延遲、大連結的特性，結合 AIoT 物聯網，可大幅縮短醫療影像傳輸時間，實現智慧醫療整合服務，院方也可透過 AIoT 物聯網做更有效的管理，進而提升營運效率與服務品質。

新竹台大分院院長余忠仁指出，如何透過現代醫療與新興科技的結合，運用不同領域的技術來進一步提升醫療照護、疾病管理、公共衛生監測與教育和研究，也是新竹台大分院與全球醫界的發展重點。

余忠仁說，與中華電信攜手合作，期盼透過網路布建、設備聯網，結合軟硬體資源，提升醫療品質，未來更可透過高速醫療影像傳輸與遠距即時動態影像會診，達到跨國遠距醫療合作。