經部：三接若未順利通過 估每年供電短少137億度

經濟部提出「三接再外推方案」今 (12) 日將進行環保署環差審查，政務次長曾文生召開記者會公布科學評估結果，提五大正面效應，他指出，若三接方案無法通過，將直接影響大潭電廠 8、9 號機天然氣供氣，估每年將短少 137 億度電力供給，若用其他替代能源換算，等同使用 500 萬噸燃煤的發電量。

外界關注台灣未來是否恐面臨缺電危機，曾文生未直接回應，僅強調三接再外推方案，將是未來觀塘、台中港、永安等北中南天然氣串聯供應的重要節點，除有助目前供應量穩定，也能作為未來備援使用，台電、中油也持續評估降低對環境影響。

由於環保署今日下午將針對三接再外推方案進行環差，經濟部此時召開記者會，引發帶風向質疑，對此曾文生表示，經濟部有義務向國人說明評估結果，也會在下午環差會提出說明，將持續與學者、公投發起者進行討論、尋求共識。

針對三接再外推方案，經濟部共提出五大評估、正面效應，包含再外推方案離岸 1.2 公里是以儲槽區堤頭起算，推算結構物影響海床面積不到 2%，並以中央大學團隊以觀塘陸域、新竹海上浮標在 2010-2020 年的氣象資料，模擬推算觀塘港逐時風速與浪高，評估年平均可操作天數高達 341.9 天。

經濟部進一步說明，再外推方案讓三接棧橋內的隔離水道變得更寬，使 G1、G2 海岸藻礁區附近的海水流速高於未建港的條件，漂沙較不易淤積反而有利藻礁，同時再外推方案主要設施在亞潮帶，雖對海底泥沙生物有影響，但與藻礁生態關聯較小。

經濟部強調，三接再外推方案雖然將使三接供氣期程延後至 2025 年中，但可望保留潮間帶藻礁，並盡力避開水下礁石，達到藻礁保護最大化、供電減煤影響最小化，若依公投要求將三接遷離大潭，評估另找地點供應北部天然氣接收站，將再耗時至少 11 年。