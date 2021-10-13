美聯準會超鷹趕鴿 分析師：Q4採取三策略布局

邁入第四季，全球投資人正屏息以待美國聯準會縮債及升息時程，因為將牽動未來投資市場走勢。FXTM 富拓首席中文分析師楊傲正認為，美國經濟數據轉佳及高通膨使然，Fed 立場已經轉為「超鷹趕鴿」，預期第四季高估值的美股及成長股將回檔修正，建議採取三大策略布局。

Fed 轉彎 鴿派漸轉鷹派

美國聯準會何時縮債及升息，自今年以來，持續影響投資市場走向。Fed 主席鮑爾向為鴿派主張，一再反覆不急於展開縮債及升息步伐的論調，然而今年 9 月 FOMC 會議之後，卻有了轉向。

楊傲正分析，9 月利率決策會議中，基準利率維持 0~0.25% 之間、每個月 1200 億美元的購債規模等兩大決策，依然不變。唯一改變的是，明確拋出了準備縮債的風向球。鮑爾首次提出，可能最早於 11 月開始縮減購債規模、2022 年中旬完成縮債過程，展現了「超鷹趕鴿」的態度。

之所以有如此轉變，楊傲正認為原因有二，首先是美國經濟持續轉佳：鮑爾先前一再重複提及，唯有經濟復甦及就業市場轉好，才有條件縮債及升息。就各項數據來看，美國 8 月製造業 PMI 指數約 59.9，自 2020 年 2 月至今，都處於高水平。8 月 ISM 非製造業指數 61.7，也是自 2015 年至今，是最好的時候。

再者，以最具代表美國經濟現況的非農就業報告來看，雖然 8 月數據遜於市場預期，但 5 月~ 7 月連三個月的非農數據卻是優於市場預期，若未來非農就業報告能持續樂觀發展，Fed 於 11 月展開縮債勢在必行。

二是通膨居高不下：目前美國通膨率高達 5.4% 以上，是自 1990 年代以來，最高水準。儘管鮑爾強調，這只是短暫現象，但近來油價、天然氣等大宗商品暴漲，加深了高通膨疑慮。一旦通膨上漲到接近失控程度，Fed 不得不提前展開縮債，不能夠讓市場貨幣過於氾濫，藉此壓抑通膨率上漲，防止經濟過熱現象。

除了縮債時間表，Fed「超鷹趕鴿」態度，也展現於升息議題。楊傲正指出，6 月份 FOMC 會議，根據利率點陣圖顯示，18 位 Fed 官員中，高達 11 位表明 2022 年底前不會升息，9 月 FOMC 會議則已降為 9 名。目前預估，2022 年可能升息一次，2023 年升息兩次，2024 年升息 2-3 次，長期則維持至 2.5% 的利率水準。

三大策略 迎戰失序時代

縮債及升息將影響投資市場各金融商品表現，該如何布局？楊傲正提供股市、匯市、商品等三大操作策略建議。首先是匯市方面，他認為，Fed 收緊資金及通膨升溫，對於美元是利多因素。

今年前三季度，表現最好的貨幣是美元，最差的是日圓。從 2020 年 7 月到現在，美元指數多在 95 以下，目前處於 94.30 左右的水位，重返了 94 水準，為全年最高點。目前美元指數壓力在於 94.74-95 區間，一旦升破此區間，未來有很大進一步上漲空間，值得留意。

除了美元，加幣也是第四季看好的貨幣，因為加拿大是重要石油出口國，藉由石油支撐國家經濟發展，如今隨著高通膨時代來臨，油價往上飆漲，加拿大將受惠石油出口經濟，賺到更多錢，經濟前景佳，預估加拿大央行可能比美國先升息，有助於加幣後市表現。

日圓則處於下跌趨勢。尤其日本央行立場鴿派，持續採行量化寬鬆政策，加上日本仍是負利率環境及經濟持續疲軟，將讓日圓維持弱勢格局。日圓要能夠反彈，除非是避險需求激增。楊傲正建議，可以觀察中美關係、美國與其他國家的關係等等。不過，依目前觀察，拜登採行合作與競爭的國際平衡策略，預估不至於出現國際關係破裂的情況，也降低了日圓避險地位。

他認為，美元兌日圓，112.374 是關口，若漲破此位置，美元兌日圓將呈現長期上漲格局，也就是說，日圓會進一步走弱，必須留意 112.37 關口，支撐點則為 110.80。歐元部分，第三季已經跌破 1.16 水平，這是很重要的分水嶺，預估未來歐元下跌機率較高。英鎊也已跌破 1.3450 區間，為全年最低點，若此支撐進一步跌破，英鎊恐將跌到 1.33 附近水平。

二是股市方面：縮債及升息議題會於未來兩個月持續發酵，將使得目前高估值的美股面臨修正壓力。一旦 Fed 加快收緊資金步伐，美股將更為動盪，出現回檔調整也會相對較快。不過，美股是否就此扭轉上漲軌道，步入熊市，則持保留態度。因為企業雖然會因為高估值而下修股價，但是隨著經濟復甦強勁，營收也會大幅成長，亦會有助於股價表現。

以標普 500 指數來看，去年 9 月曾跌到 150 日均線，有所支撐。目前觀察 4330~4300 區間能否守住。若能守住，站上 100 日均線就會有反彈；即使跌破 150 日均線，至 4230 區間也會找到支撐。因此，投資人可以留意逢低布局機會。

三是商品部分：黃金走勢與歐元很類似，第一季明顯下跌，第二季雖有明顯反彈，但到了第三季仍是走跌，而且高點是一浪比一浪低。目前黃金回到 1730 元水平，由於黃金具有零息、抗通膨特性，未來隨著利率走揚，上漲誘因不再，恐將進一步走跌。由於黃金今年連續三次在 1680-1676 美元之間獲得支撐，未來一旦下跌到此區間，是否會有所反彈，值得留意。若跌破此區間，黃金將有可能回到 1600 美元。因此，建議黃金可以多空雙向操作。

展望未來，楊傲正認為，隨著 Fed 展開縮債及升息腳步加快，市場將劇烈震盪，但不至於出今年 3 月明顯殺估值現象，因為市場已對 Fed 動作有所心理準備，也預期這些事件將會發生。一旦事件落實之後，反而提供不錯的入場機會，可以逢低布局。

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2021/10/26 立即報名:https://reurl.cc/521bvG