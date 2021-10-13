費半就快落入修正 晶片股因供應鏈問題受重傷

投資人憂心記憶體晶片供應鏈問題，加上殖利率上揚打擊成長股，費城半導體指數周二 (12 日) 重挫，從 9 月中旬高點累計回跌 8.7%，愈來愈接近修正 (自高點回跌 10%)。Amkor 收盤暴跌逾 10%，美光重挫 3.6%，德儀 (TXN-US)、英特爾 (INTC-US) 皆跌逾 2%。

費半周二收挫 1.34% 至 3178.15 點，跌幅為四大指數最重，從高點迄今回落幅度超過標普 500 指數。費半目前正在測試 200 日移動均線，該指數去年 5 月至今從未跌破這個關鍵支撐。

IC 封測大廠 Amkor(AMKR-US) 是費半周二領跌個股，收盤重挫 10.68% 至每股 22.42 美元，主因是瑞信分析師 Randy Abrams 將其投資建議評等從「優於大盤」調降至「買進」，目標價從 28.5 美元砍至 27 美元。

Amkor 已經連跌四周，截至周二收盤累計一個月來下跌將近 20%。

美光 (MU-US) 也表現不佳，收盤挫跌 3.61% 至每股 66.72 美元，是 10.5 個月新低，因研究機構 TrendForce 預測 DRAM 記憶體晶片價格明年將因供過於求而下跌。

TrendForce 預測，DRAM 價格今年第 4 季將下跌 3% 至 8%，到明年上半年將出現更大幅度的下滑，整體而言平均下跌 15% 到 20%。「明年 DRAM 市場的發展，主要取決於供應鏈擴產策略碰上潛在需求的成長。我們預測，DRAM 供應成長 17.9%，將超過需求預估增幅 16.3%，市場將由短缺轉為過剩。」

美光今年來已下跌 7.93%。該公司上個月警告，短期內晶片出貨將下滑，顧客仍在和零件短缺奮戰。

半導體供應鏈正陷入瓶頸，經濟重啟帶來需求，碰上貨櫃輪供需失衡，而北美即將迎來年底購物旺季，讓美股第 3 季財報季承受龐大壓力。

DRAM 和 NAND 晶片價格似乎已經觸頂，這使美光、英特爾 (INTC-US)、三星電子股價從近期高點回跌至少 20%。

DRAM 和 NAND 晶片價格走勢，來源：Bloomberg

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