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英特爾及三星越南工廠 計畫下月底全面復產

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
英特爾及三星越南工廠 計畫下月底全面復產(圖:AFP)
英特爾及三星越南工廠 計畫下月底全面復產(圖:AFP)
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越南復工解封三星英特爾胡志明市

英特爾 (INTC-US) 和三星電子 (005930-KR) 的越南子公司，計畫在 11 月底前全面恢復胡志明市工廠的運作，這可能幫助緩解全球供應鏈的壓力。

西貢高科技園區 (Saigon Hi-Tech Park) 主管 Le Bich Loan 表示，園區正在幫助租戶在下個月全面恢復營運，很多租戶目前的開工率約為 70%。她沒有詳細說明園區正在採取的措施，特別是如何讓已經返鄉的工人復工的做法。

除此之外，讀卡機和微型電機製造商 Nidec Sankyo Corp. 的胡志明市工廠，也預計要在 11 月下旬復工。

這一科學園區是數十家工廠的所在地，為跨國公司生產零件或提供服務。

Loan 指出，許多園區經營的公司在 7 月和 8 月失去了約 20% 的出口訂單。在這幾個月裡，越南因為 Covid-19 感染激增，導致政府要求工廠停工，以及為工人提供睡眠安排等規定。

今年 7 月，三星關閉了位於園區 16 家工廠中的 3 家，並將其 HCMC CE 園區的員工裁減了一半以上。英特爾在園區擁有一家測試和組裝工廠。

早前因疫情擴大，許多勞工離開胡志明市返回家鄉。尤其在 7 月封鎖擴大以後，政府估計，可能有超過 200 萬人撤離，並造成 Nike Inc.(NKE-US) 等跨國公司的生產中斷。

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