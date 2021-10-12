原油、金屬原物料同步飆漲 加劇通膨威脅

近期能源、金屬價格的飆升為市場帶來新的警惕，大宗商品市場正在助長通膨，加劇原先供應鏈瓶頸，並危及疫情後的經濟復甦。

西德州中質原油 (WTI) 價格周一 2014 年以來首度突破每桶 80 美元以上，鋁礦價格飆升至 2008 年 7 月以來高點，帶領基本金屬走升，此外，中國煤炭期貨也飆升至歷史新高。

隨著北半球冬季臨近，取暖需求上升使化石燃料供給緊張的隱憂加劇，全球天然氣、煤炭和原油價格正在飆升。同時間電力危機正在擠壓能源密集型金屬的供應，原物料干擾使原已受到航運、供應鏈瓶頸、勞力短缺的消費品成本承受更大壓力。

ED&F Man 資本市場分析師 Ed Meir 表示：「近期能源短缺與價格飆升加劇供應鏈問題，通膨已與我們同在，且可能有別於各國央行的預期，通膨正持續發生。」

油價的上漲促使美國也開始擔憂能源問題，過去幾個月，白宮持續呼籲 OPEC+ 提高產量。

OPEC+ 上周決定繼續逐步增加產量後，美國能源部長 Jennifer Granholm 曾提議釋出美國戰略原油儲備 (SPR) 的可能性。石油歷史學家 Daniel Yergin 認為，美國政府開始公開遊說 OPEC+ 成員國增加原油產量只是時間問題。

Energy Aspects 首席石油分析師 Amrita Sen 表示，拜登政府非常希望消費者能以低油價購買汽油。因此，若油價繼續上漲並過熱，那麼美國將對 OPEC 施壓。

追蹤 23 種能源、金屬和糧食期貨合約的彭博商品現貨指數上周創歷史新高，本周一繼續上漲。主要經濟體的重啟釋放運輸燃料、製造用原物料的壓抑需求，而中國正在補充糧食儲備，同時間惡劣氣候正損害主要農產出口國產量。

儘管鐵礦砂價格 5 月創下新高後大幅下挫，不過卻在短短三周內上漲 50%，主因於市場預期一些閒置的中國鋼鐵業將恢復營運。不過，糧食方面由於供應前景改善，黃豆等一些農產品的價格近期有所回落。