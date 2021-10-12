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彭博：中國擴編反壟斷部門 強化法規推動

鉅亨網新聞中心
彭博：中國擴編反壟斷部門 強化法規推動(圖:AFP)
彭博：中國擴編反壟斷部門 強化法規推動(圖:AFP)
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中國反壟斷監管科技業互聯網平台市場競爭

據《彭博》引述知情人士消息報導，中國的競爭監管機構正計畫為其北京總部招聘更多員工，並設立部門，以更好地監管交易和進行調查，在長達 1 年的反壟斷行動後繼續保持壓力。

知情人士表示，國家市場監督管理總局將增加反壟斷局的人員配備，將它分為 3 個部門，分別專注於反壟斷調查、市場競爭和兼併監管。

兩名知情人士說，計畫將反壟斷官員的數量從目前的 40 多人增加到 100 人，然後在 5 年內達到 150 人。

這一初步計畫在中國為期一周的國慶長假前進行了內部傳達，預計將於 10 月底敲定。市場監管總局沒有立即回應評論請求。

北京一直在加強對中國龐大的民營部門的反壟斷監督，尤其是在經歷了十年不受約束的增長之後的數位領域。這些舉措表明，國家市場監督管理總局已從阿里巴巴和美團，因濫用市場行為而處以數十億美元的罰款，現在正進入一個新階段，執行大量法規。

上個月，央行顧問還譴責了「贏家通吃」的產業發展，造成不平等加劇和減緩經濟增長。

其中一位知情人士稱，正在考慮讓市場監管總局副局長甘霖領導總局，而目前負責反壟斷部門的吳振國將負責新的調查局。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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