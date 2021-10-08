中國推動煤炭增產 內蒙古釋放72處煤礦產能

中國官員已下令內蒙古的 70 多個煤礦將煤炭產量提高近 1 億噸，以應對多年來最嚴重的電力緊縮和煤炭短缺。

官媒《新華社》的報導證實，內蒙古全力推動煤炭產能釋放，努力穩定今冬明春煤炭供應。

其他大陸媒體也報導，內蒙古能源局向當地煤炭銷售企業發出一份緊急通知，要求錫林郭勒盟、烏海市、鄂爾多斯市能源局、呼倫貝爾市工信局，立即通知 72 處煤礦，從即日起可臨時按照擬核增後的產能組織生產。

有能源局工作人員表示，目前增產措施是臨時的，但相關煤礦可以按照核增手續進行申請，獲得批覆後，將轉為永久產能。

內蒙古的擬議增長將占中國動力煤消費總量的近 3%。

一位北京貿易商表示，這表明政府非常重視提高當地煤炭產量以緩解短缺，他估計增產可能需要 2-3 個月的時間才能實現。

內蒙古能源局列出的 72 座礦山，大部分為露天礦，此前的核定年產能為 1.7845 億噸。根據《路透》測算，這將幫助產能合計增加 9835 萬噸。

IHS Markit 資深主管 Lara Dong 認為，這將有助於緩解煤炭短缺，但無法消除這個問題，政府仍然需要實行限電，以確保冬季煤炭和電力市場的平衡。