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市場不確定因素大 至上看Q4「雲霧飄渺」

鉅亨網記者魏志豪 台北
市況難以捉摸 至上看Q4「雲霧飄渺」。(圖:AFP)
市況難以捉摸 至上看Q4「雲霧飄渺」。(圖:AFP)
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至上記憶體三星市況中國限電

半導體通路商至上 (8112-TW) 今 (12) 日召開法說會，發言人林志隆指出，由於部分終端需求有雜音，加上中國限電，市況如「雲霧飄渺」般難以捉摸，坦言僅伺服器、車用需求較為明確。

林志隆表示，至上前三季受惠手機、PC、電視等需求強勁，營收大幅成長，第三季營收 539.08 億元，季增 2.86%，年增 52.43%，累計前三季營收 1566.86 億元，年增 61.29%，雙創新高紀錄。

展望後市，林志隆表示，現今伺服器、車用需求仍相當強勁，客戶也持續拉貨，其餘如手機、零售通路、消費性電子、電競與顯卡市場雜音較多，尤其中國祭出限電政策，導致下游客戶拉貨力道趨緩，為產業最大變數。

手機方面，林志隆坦言，今年初由於各大手機品牌為搶食華為市占率，拉高全年銷售預估，不過，由於供給長短料、需求疲軟等因素影響，各大品牌廠紛紛下修銷量預估，整體展望趨保守，也期望客戶庫存水位持續下降，有助明年反彈。

至上前三季營收仍以記憶體為主，比重分別為 FLASH 44%、DRAM 27%、驅動 IC 12%、AP 9%、LED / 其他 5%、TFT/LCD 3%。

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