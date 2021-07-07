至上估下半年持穩上半年 全年營收可望衝破2000億元

半導體通路商至上 (8112-TW) 今 (7) 日召開法說會，展望下半年，財務長陳銘德表示，由於上半年受惠遠距商機以及手機客戶備貨積極，比較基期較高，預期下半年將持穩上半年，與過往季節性變化不同，尤其看好伺服器、車用需求。

法人指出，至上今年上半年營收已達 1027.78 億元，若以下半年持平上半年計算，今年營收將首度衝破 2000 億元，獲利也可望同步創高，每股純益估達 5 元以上。

陳銘德指出，儘管下半年進入傳統旺季，不過，由於印度、東南亞疫情爆發，中國手機客戶近期銷售力道趨緩，也影響整體拉貨動能，依各地區來看，中國手機銷量上、下半年約持平，東南亞與印度則隨著當地解封，有機會較上半年成長。

從全年角度來看，陳銘德強調，儘管中國客戶近期下修全年銷量目標，但受惠華為禁令，年增幅仍大多較去年成長 30-40%、甚至有客戶年增幅高達 50%。

針對記憶體價格，陳銘德坦言，第三季記憶體市況有雜音，主要因上季漲幅過高，壓縮本季上漲空間，預計現貨價將下滑，合約價則因原廠策略，較上季上漲，後續將持續觀察終端需求變化。

另外，關於新品 DDR5，陳銘德表示，代理原廠技術領先，至上已開始出貨，伺服器相關應用也已在測試中。