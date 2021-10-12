台股多空不明 後續該如何操作呢? 專家獨家揭密高成長產業

<台股跌破 5 日線 留長下影線站回 16,450>

台股今日開低走低，指數盤中最低來到 16,349.49，權值股全面下跌，僅台塑化、中鋼勉力收紅，航運今日再度遭到提款，整體運輸指數下跌 7.55%，壓抑大盤上攻氣勢。

在籌碼方面，三大法人合計賣超 176 億，其中外資賣超 167.6 億元，投信則是持續買超 6.04 億元，累計連 9 買，而自營商則賣超 14.86 億；在期貨未平倉方面，外資則是回補 5,510 口空單，外資操作週期明顯縮短，就技術面來看，指數只要支撐 16,248 沒破，台股都還未轉空。

<油氣雙漲! 原油本年度漲幅超過 50%>

如下圖所示，自今年初起算，原油、天然氣等能源價格，漲幅最低也超過 50%，其中天然氣在 10 月初漲幅更是高達 150%，而原油方面，也都有 60% 以上漲幅，其中西德州原油期貨價格睽違 7 年，首次收登在每桶 80 美元以上，而成品油漲勢同樣驚人，能源價格飆漲主因為供需缺口持續擴大，OPEC + 上周決議雖維持緩慢增加 40 萬桶 / 日，但在需求日益回升之際，供應面增加的速度明顯跟不上，另外，煤炭和天然氣短缺，也是這波原油上漲的主因之一。那能源大漲，對總體經濟有什麼影響呢? 誠誠認為主要影響有三，一是通膨壓力持續升溫；二是導致經濟成長放緩甚至陷入停滯；三是加速聯準會 TAPER 進程。

<電動車族群持續看好 首選電池及二極體相關族群>

在大盤多空不明的時候，選股就顯得特別重要，先前我有與各位分享過四大高成長產業，高速傳輸、先進製程、電動車、MiniLed，其中近期可多加關注電動車相關族群，其中又以電池、車用二極體最為關鍵，以下為我整理的表格，攻各位投資人參考。

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