航運股利空重摔 太陽能、車電族群脫穎而出？

萬寶投顧陳子榕指出，中國大陸能耗雙控攪動市場尚未停歇，雙十連假期間又傳出大陸山西暴雨，導致 60 座煤礦停產，A 股煤炭板塊因此整體重創收跌 4.24％，大陸官方雖然緊急下令蒙古 72 處煤礦大量增產，但中國大陸動力煤現貨價格還是直接飆破 1,850 元人民幣的歷史新高，而全球指標澳洲新堡 (Newcastle) 燃煤價格也來到每公噸 202 美元，幾乎是 2019 年底價格的 3 倍。

除了煤礦價格，全球原油、天然氣也持續創高，加上 OPEC + 決議不增產，如果今年冬季反聖嬰現象讓天氣更寒冷，原油天然氣需求將再進一步擴大，推升價格，相關的塑化族群股，包括台塑 (1301-TW)、台塑化(6505-TW)、台聚(1304-TW)、亞聚(1308-TW)、華夏(1305-TW) 第四季股價將有望跟著水漲船高。

而這一波全球能源危機，與全球正在力推的碳中和政策其實是互相箝制拉扯，要突破僵局勢必要發展新能源，配合企業 ESG 永續經營的發展方向，包括風力發電、太陽能、電力管理、LED 等綠電能源概念股都將是明日之星，像是上緯投控 (3708-TW)、永冠 - KY(1589-TW)、世紀鋼 (9958-TW)、元晶 (6443-TW)、碩禾 (3691-TW)、聯合再生 (3576-TW)、國碩 (2406-TW)、太極 (4934-TW)、永崴投控 (3712-TW)。

受到國際原油價格拉抬的還包括棕櫚油，10 月期貨價格也升至歷史新高，相關的糧食價格包括小麥、糖、乳製品也都節節走升，影響所及農糧概念股也都可望受惠，像是台肥 (1722-TW)，受惠國際尿素價格創十年新高，預估第四季尿素價格繼續走揚，台肥今年轉投資獲益估達 28.5 億元，明年預估有 33 億元。

10/1 為大家推薦台肥 (1722-TW) 後，股價漲幅逾 11％，股價創新高後近日拉回，但法人持續敲進，9/23 以來，已買超近 19,000 張，在通膨效應持續下，加上台肥租賃收益，股價有望再登高。其他包括龍燈 - KY(4141-TW)、東聯 (1710-TW)、興農(1712-TW)、味全(1201-TW) 股價也都有表現機會。

萬寶投顧陳子榕指出，本週四 (10/14) 台積電 (2330-TW) 要舉行法說，台積電 9 月營收突破 1,500 億元創新高、第三季營收也突破 4,000 億元，接近財測高標再締新猷，近期傳出將和 Sony 投資 8,000 億日圓在熊本縣建造晶圓廠，預計 2023～2024 年投產。

自從美國施壓後，台積電股價跳水，外資棄賣台積電 435 億元，幸好官股和投信逢低承接，聯手買超 110 億元力抗外資。雖然台積電強調不會交出客戶極機密資料，但法說會上關於如何因應美國官方壓力、漲價後的效益和資本支出都將是市場焦點。

元晶 (6443-TW) 因全球邁向碳中和推升 ESG 浪潮，帶動太陽能綠電龐大商機，元晶上半年投資 7.5 億元於新竹興建大尺寸電池產線，近期再投資 10 億元於屏東廠二期擴建高效能太陽能模組產線，預定明年第四季投產，屆時將可增產 50％，達 1.5GW，成為全球最先進的自動化模組產線。

金像電 (2368-TW) 受惠 Whitley 新平台下半年出貨翻倍、100G 交換器需求回升及 400G 出貨放量，金像電 9 月營收 23.6 億元，年增 11.57％，預期第三季將繳出旺季高檔成績單，第四季在商用筆電和高階伺服器需求持續下營運強勁；而明年第二季 Intel 和 AMD 都將推出新一代伺服器平台，可望推升營收和獲利。

界霖 (5285-TW) 為功率導線架大廠，受惠全球車市復甦，導線架供不應求，產品報價不斷調漲，界霖 9 月營收 5.3 億元，年增 48.38％；近期大陸限電停工影響，導線架更加缺貨，第四季順利漲價後，預估明年還會再續漲；界霖客戶涵蓋英飛凌 (Infineon)、安森美(ON Semi) 等國際 IDM 大廠及封測代工廠，客戶早已預定 2022 年產能，電動車及工業產品訂單也大增，今年高雄、蘇州新產能到位，推升業績向上。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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