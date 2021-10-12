外資續賣超 大賣電子股、反手加碼長榮、陽明

隨著國際股市陷入偏弱整理，台股今 (12) 日終場下跌 177.59 點，以 16462.84 點作收，再跌破 5 日線，三大法人在集中市場續賣 176 億元，以外資賣超 168 億元最多，投信仍連 9 買，外資大買長榮、陽明逾萬張，頗有股價破底後逢低承接的意味，賣超則集中電子股，包含聯電、面板雙虎。

外資今日在集中市場賣超 167.58 億元，自 10 月以來僅買超 1 個交易日，而自營商賣超 14.86 億元，僅投信買超 6.04 億元，呈現連 9 買，籌碼相對安定，合計三大法人共賣超 176.4 億元。

外資賣超前 10 大標的多為電子股，依序為聯電 6.5 萬張，群創 2.3 萬張，友達逾 2 萬張，合晶、元大高股息均逾 9700 張，彩晶和鴻海遭賣超過 8000 張，南紡、國泰金和日月光投控均遭賣超過 6600 張。

而外資買超前 10 大標的則有長榮 2.4 萬張、陽明 1.1 萬張，元太近 9000 張，中鋼 6800 張，台新金 5400 張，技嘉近 4000 張，佳世達和聚和逾 3500 張，燁輝和開發金在 3200 張左右。

投信方面，買超前 10 大標的分別為友達、智原均逾 3000 張，大同 2700 張，元太 2000 張，旺宏逾 1400 張，技嘉、鴻海和漢磊均超過 500 張，台積電近 500 張，裕隆 300 餘張。

而投信賣超分別有中鋼 2500 張、聯電近 1500 張，合晶和日月光投控 1200 張，榮剛 800 餘張，榮成、宏捷科和陽明均逾 400 張，世界和宣德也超過 360 張。

國泰證期研究部認為，美元轉強已來到近一年的高點，外資操作轉趨保守，9 月中旬之後台股指數修正超過千點，尤其進入 10 月加速趕底的過程中，建議在大盤補量扭轉價量背離格局前，指數反彈時應避免追高，但中長線在美國疫情逐步趨緩之下，預期第四季消費旺季仍可期待。

統一投顧認為，由於 10 日、月、季均線全面下彎，加上外資已連續 3 周站在賣方，買盤力道不足難以化解上檔套牢賣壓，預料台股震盪加劇呈現上沖下洗態勢。