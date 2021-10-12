電動車系列(4)：9月營收創高的優質股！

萬寶投顧楊惠宇表示，目前影響美股的幾個因素：聯準會政策、通膨及中國限電，而 10 年期美債殖利率則是反應這些「預估因素」後的結果，很多人有一個疑問，到底殖利率上升對股市是好是壞？如果以正常的邏輯，長期公債殖利率反應的是對景氣的通膨及看法，其為持有公債的報酬，而股票則和公債互為替代，換句話說景氣預期好自然不會想持有公債，所以公債價格下跌之下，殖利率就上升，和股市在「某些程度」上是正向關係，說某些程度是因為，若殖利率到達一定水準，則會吸引資金再回流債市。

觀察美國十年期公債殖利率，由 2002 年開始長期處於下降趨勢，但美股在金融海嘯後，卻走了 10 年以上的多頭，原因在於拉升美股的主因，並不是建立在「景氣」，而是建立在「資金」，聯準會預期明年底開始升息，市場資金仍多，就是各找出口！

萬寶投顧楊惠宇指出，2018 年是汽車業的寒冬，全球車市需求以中美為大宗，各占 30% 及 19%，在中國減少購車補貼優惠，加上美國開徵鋼鋁關稅墊高售價雙重打擊下，使得整體車市衰退，但畢竟汽車是民生必需品，暫時不買下往後還是有需要，遞延效應加上疫情肆虐下，多數人選擇避開大眾運輸，於是車市回來了！

但仔細觀察此次結構和以往不同，在龍頭特斯拉持續壓低售價，加上各國推廣助瀾下，電動車一躍成為主流，因為需搭載大量半導體特性，讓許多電子廠轉型切入，台廠也由過去的ＡＭ售後維修市場，趁勢搶攻國際一線大廠，其中不乏營收獲利持續創高，但股價仍在相對低檔的個股值得我們留意。

萬寶投顧楊惠宇強調，任何電子元件，皆需要電流驅動，電流太大會造成元件受損，而電流太小又會使效果減少，所以要有「開關」來控制並予以保護，MOSFET 即擔起重任，換個白話講，你可以把 MOSFET 想成電流的「守門員」，要由其執行開門、關門予以放行或阻擋等工作，其地位和被動元件相似，雖小但為電子元件不可或缺。

MOSFET 廣泛應用在 PC、手機、行動電源等需要電源控制的終端裝置，由於為成熟產業，故相關個股在以往獲利並沒有特別出色，頂多維持在穩定範圍，但從近年廠商獲利來看，似乎發現了一些不同之處，杰力 (5299-TW)EPS 由 3.89 元跳至 9.26 元，富鼎 (8261-TW) EPS 由 0.48 跳至 2.44，尼克森 (3317-TW) EPS 由 1.1 跳至 3.04，幾乎是全族群性的上漲，原因在哪？

近年日本大廠將重心轉往電動車等高階領域，中低階空出的產能讓 MOSFET 廠有一段好光景，加上遠距使 NB、平板意外爆紅，帶動營運持續增溫，但這只是過渡期，要維持長遠營運勢必得要更往上爬，於是各大 MOSFET 廠紛紛搶攻電動車領域！

大中 (6435-TW) 母公司茂達 (6138-TW) 己成功打入中國電動車市場，將有利電動車領域發展，加上本身己為 Google 無人電動車供應鏈，更進一步擴大車用認證下，己成功往新藍海前進，母子公司 9 月及第三季營收同創歷史新高，本益比只有 12 倍，為「物美價廉」標的。

另一檔切入車用，9 月營收同樣創高為中探針 (6217-TW)，為台灣第一家探針及探針式連接器製造廠，半導體製造過程精細且昂貴，一有小瑕疵產品即報銷，所以廠商會在 IC 尚未封裝前，對裸晶以探針做功能測試，篩選出不良品後再進行後續封裝，否則等封裝完後再測試才發現有問題，相當於做白工，也會浪費成本，使用探針卡事先測試可讓成品良率由 70％提升至 90％，為半導體製造過程中重要的幫手。

相關探針卡廠精測 (6510-TW) 本益比及毛利都最高，分別為 24 倍及 53%，中探針本益比 19 倍居中，但以成長力來看，中探針今年獲利預估成長 70%，比起旺矽 (6223-TW) 及精測 10% 內成長力道要強上許多。

萬寶投顧楊惠宇提醒，中探針除了原本半導體測試外，也積極卡位電動車市場，旗下連接器產品應用於充電槍，與美、韓車廠合作，此外也打入 Gogoro 之電池系統，要知道 Gogoro 能夠得到美國青睞，絕不是空穴來風，一般對於電動車的痛點在於，換電站不如加油站普及，但 Gogoro 電池交換系統採類似加油站的換電方式，讓機車可以在短短幾分鐘內重新滿電上路，所以榮登全球電池交換一哥寶座，此優勢引來印度最大機車製造商 Hero 招手合作，同樣的模式也可望於中國複製，對打入 Gogoro 供應鏈的中探針來說，具備長線優勢。

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