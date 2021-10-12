基士德-KY取得環工業裕山25%股權 攜手拓大陸市場

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY (6641-TW) 完成 4.5 億元的市場籌資，基士德並將斥資 1.08 億元參與台灣裕山環境工程公司現金增資，取得增資後股本 2.55 億元的 23.53% 股權。

基士德轉投資的裕山環境工程公司爲土壤污染整治及顧問服務業，2020 年營收約 7 億元，先前已承包「中殼潤滑油公司」土壤整治案，今年 9 月更取得高雄市政府「高雄煉油廠第三區土壤及地下水污染整治工作」標案，合約金額 9.8 億元，預計 2022 年 10 月前完成土壤整治作業。

基士德主管指出，裕山環境工程公司自 2000 年起投入土壤污染整治及顧問服務，迄今已累計超過 110 件案件實績。該公司近年投入「熱脫附及水洗」相關工法土壤整治業務，基士德爲供應裕山環境工程公司智慧自動化設備廠商，基士德也將攜手裕山環境工程公司，加大開發中國大陸土壤污染整治的龐大市場商機。

基士德主管指出，高雄市政府將積極活化中油高雄煉油廠舊址，裕山環境工程公司拿到的標案為高廠第三區土壤及地下水污染整治工作，後續高廠其他區域將陸續發包，基士德將全力支持裕山公司擴大相關業務。

基士德 - KY 今年 2 月成立台灣子公司，積極拓展台灣地區業務，截至 9 月底台灣地區營收已超過 1 億元，公司與裕山公司合作高廠案，預計收入在今年第四季至明年上半年可陸續實現，加上第四季因大陸地區延交訂單持續交貨，對今年業績成長樂觀。

基士德 2021 年上半年稅後純益 7938 萬元，年減 2.05%，每股純益爲 2.37 元。基士德 - KY 9 月營收 2.2 億元創新高，月增 58.01%，年增 8.68%，第三季營收為 5.08 億元，季增 0.18%，年增 8.68%，2021 年前 9 月營收 13.76 億元，年增 10.67%。