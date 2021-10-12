 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基士德-KY取得環工業裕山25%股權 攜手拓大陸市場

鉅亨網記者張欽發 台北
基士德-KY董事長謝宏炅。(鉅亨網記者張欽發攝)
基士德-KY董事長謝宏炅。(鉅亨網記者張欽發攝)
Tag
基士德-KY裕山環境工程水處理

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY (6641-TW) 完成 4.5 億元的市場籌資，基士德並將斥資 1.08 億元參與台灣裕山環境工程公司現金增資，取得增資後股本 2.55 億元的 23.53% 股權。

基士德轉投資的裕山環境工程公司爲土壤污染整治及顧問服務業，2020 年營收約 7 億元，先前已承包「中殼潤滑油公司」土壤整治案，今年 9 月更取得高雄市政府「高雄煉油廠第三區土壤及地下水污染整治工作」標案，合約金額 9.8 億元，預計 2022 年 10 月前完成土壤整治作業。

基士德主管指出，裕山環境工程公司自 2000 年起投入土壤污染整治及顧問服務，迄今已累計超過 110 件案件實績。該公司近年投入「熱脫附及水洗」相關工法土壤整治業務，基士德爲供應裕山環境工程公司智慧自動化設備廠商，基士德也將攜手裕山環境工程公司，加大開發中國大陸土壤污染整治的龐大市場商機。

基士德主管指出，高雄市政府將積極活化中油高雄煉油廠舊址，裕山環境工程公司拿到的標案為高廠第三區土壤及地下水污染整治工作，後續高廠其他區域將陸續發包，基士德將全力支持裕山公司擴大相關業務。

基士德 - KY 今年 2 月成立台灣子公司，積極拓展台灣地區業務，截至 9 月底台灣地區營收已超過 1 億元，公司與裕山公司合作高廠案，預計收入在今年第四季至明年上半年可陸續實現，加上第四季因大陸地區延交訂單持續交貨，對今年業績成長樂觀。

基士德 2021 年上半年稅後純益 7938 萬元，年減 2.05%，每股純益爲 2.37 元。基士德 - KY 9 月營收 2.2 億元創新高，月增 58.01%，年增 8.68%，第三季營收為 5.08 億元，季增 0.18%，年增 8.68%，2021 年前 9 月營收 13.76 億元，年增 10.67%。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
基士德-KY6641
強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow