基士德-KY擬進行上市以來首度籌資募集4.5億元 Q2啟動

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY (6641-TW) 啟動上市以來首度市場籌資案，今 (21) 日獲金管會申報生效，將辦理現金增資 300 萬股、及發行面額 3 億元無擔保可轉換公司債，擬募集資金約 4.5 億元，將用於興建廠房、購置機器設備及轉投資，主辦券商永豐金證券。

基士德 - KY 因 6 月 17 日召開股東會，並已進入停止過戶階段，市場估籌資案將以發行 CB ，預計第二季完成，現金增資案則要到第三季。

基士德 - KY 去年營收 18.47 億元，毛利率 40.07%，年增 1.36 個百分點；歸屬母公司稅後純益 2.19 億元，年減 5%，每股純益 6.52 元。董事會決議每股配發現金股利 4.5 元，

基士德 - KY 募集資金將用於興建廠房、購置機器設備及轉投資。

基士德 - KY 此市場籌資案，資金主要用於支應興建廠房及購置機器設備，為大陸平湖廠二期及揚州新廠所需資金，新廠預計 2022 年完工投產，而轉投資主要用於參與台灣裕山環境工程公司現金增資，預計取得約 18.1% 股權。

裕山成立於 1993 年，目前股本 1.95 億元，預計現增後的股本增加到 2.55 億元，裕山 2000 年起投入土壤污染整治及顧問服務，迄今已累計超過 110 件案件實績。同時，裕山近年投入「熱脫附及水洗」相關工法土壤整治業務，已承包「中殼潤滑油公司」土壤整治案、及取得「台灣中油公司 - 高廠污染土壤熱處理設備建置統包工程」；並投入「機械生物處理設備」垃圾處理業務，此業務為環保署推動的「多元垃圾處理方案」之一，能有效協助各縣市解決垃圾處理的問題，並已取得雲林縣及屏東縣相關業務。

基士德 - KY 今年第一季營收 3.62 億元，年增 45.45%，公司目前營運聚焦環保水處理市場，並於 2021 年在台灣設立子公司基士德環科公司，以拓展智慧水務相關業務，投資裕山公司可跨入土壤整治市場；藉由跨地域、跨市場的投資，可快速提升公司的發展。