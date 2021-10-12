貨櫃三雄營運熱 陽明、萬海9月營收續創高 長榮創次高

貨櫃三雄陸續公布 9 月合併營收仍處歷史高檔，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 續創單月新高，長榮 (2603-TW) 略較上月下滑 1.78%，仍創單月次高，三大業者第三季合併營收同創高；展望第四季，貨攬業者指出，海運艙位供不應求狀況仍未解，預料第四季淡季將不淡，運價仍有望維持歷史高檔水準。

陽明 9 月合併營收 332.2 億元，月增 1.32%，年增 145.04%，第三季合併營收 954.54 億元，季增 30.27%，年增 145.67%，續創單季新高紀錄，累計前三季合併營收 2310 億元，年增 119.49%。

萬海 9 月合併營收 257.64 億元，月增 4.46%，年增 264.76%，第三季合併營收 707.27 億元，季增 47.3%，年增 259.69%，續創單季新高紀錄，累計前三季合併營收 1573.6 億元，年增 191.77%。

長榮 9 月合併營收 491.31 億元，月減 1.78%，年增 153.84%，第三季合併營收 1450.32 億元，季增 45.08%，年增 163.49%，續創單季新高紀錄，累計前三季合併營收 3349.51 億元，年增 134.72%。

上海航交所上周五公布最新 SCFI 綜合指數，較上周回升 33.5 點至 4647.6 點，再度創新高，其中，美西線運價在連 3 周持平後，上漲 49 美元至 6371 美元，續創新高，歐洲線轉為漲 176 美元至 7714 美元，僅美東線續跌 136 美元至 11114 美元，惟跌幅僅 1.2%，已較上周的 6.06% 跌幅明顯收斂。

法人分析，最新發布的 SCFI 創新高後，將反映在航商 11-12 月營收，仍維持第四季可能是航商今年單季獲利高峰的預期。