〈貴金屬盤後〉IMF削弱美成長前景 黃金4日來首漲 登1週高點

週二 (12 日) 交易，黃金期貨價格 4 個交易日來首次收高，在國際貨幣基金組織 (IMF) 下調全球經濟成長預期後，黃金期貨價格登上近一週高點。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示：「IMF 報告削弱了美國經濟前景，令黃金交易再次具有吸引力。然而，這樣的漲勢可能很短暫，因為我們確實沒看到當前漲勢背後的買盤主力。」

IMF 週二在其《世界經濟展望》報告中預期，今年全球成長 5.9%，較 7 月時的估值下降 0.1 個百分點，同時預期明年成長放緩至 4.9%。針對美國，IMF 將今年成長率下調 1%，使其降至 6%。

《黃金時事通訊》編輯 Brien Lundin 表示：「任何表明經濟放緩的數據普遍都有利黃金，包括 IMF 最新數據，因為這暗示各國央行可能採取進一步的寬鬆貨幣政策。」

「然而，IMF 下調成長預期，大部分原因來自低收入的發展中國家，這些國家通常不是黃金的主要需求來源。簡言之，雖然這消息提振了週二的黃金價格表現，但應該不會對未來的需求產生太大影響。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 3.6 美元或近 0.2%，收每盎司 1759.30 美元，為交易最活躍的黃金期貨價格自 10 月 6 日以來最高收盤價。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 15 美分或 0.7%，收每盎司近 22.514 美元。

Zaner Metals 副總裁 Peter Grant 表示：「IMF 發出成長風險上升的警告，也告警『‘政策權衡變得更加複雜』的事實，黃金則對 IMF 的評論做出回應。但即使如此，黃金仍持續處於困境，因為市場沒有看到殖利率和美元做出相對應的反應，而殖利率和美元持續走強表明，大眾仍相信 Fed 會在年底開始削減購債，而這是緊縮週期的第一步。」

然而，Grant 表示，由於美國就業人數連續兩次令人高度失望，加上成長預期下降，所以他也不盡然相信 Fed 會照軌道展開削減行動。「目前，黃金正等著債市和匯市也買單『Fed 會推遲削減購債』這樣的想法。」

10 年期公債殖利率週二自上週五的 1.604% 下降至 1.584%。ICE 美元指數上升 0.2% 至 94.546。

公債殖利率和美元的漲勢稍歇，可以為美元計價且不孳息的黃金鋪墊上漲的道路。

與此同時，全球經濟在後疫情時代逐漸復甦，市場對通膨的擔憂令貴金屬前景更加複雜，因為經濟過熱可能迫使 Fed 加速升息，這反而不利黃金和白銀價格。

Kitco.com 高級分析師 Jim Wyckoff 每日研究報告指出：「通膨上升 (部分因為能源價格上漲帶動) 正令市場不安。美國通膨報告預計週三和週四公布，可能會受市場密切關注。」

美官方預計週三公布消費者物價指數 (CPI)，而週四將公布生產者物價指數 (PPI)。

其他金屬商品

12 月交割的銅期貨價格下跌 0.9%，收近每磅 4.326 美元。

1 月交割的白金期貨價格上漲 0.5%，收每盎司 1011.70 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格下跌 3.4%，收每磅 2047.80 美元。

Prestige Economics 總裁 Jason Schenker 表示：「從絕對值來看，IMF 的成長估值普遍支撐工業大宗商品價格和全球股市，就算該報告數據有些喜憂摻半。」