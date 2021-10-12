〈貴金屬盤後〉9月非農不夠慘 難拖緩Fed縮表腳步 黃金連3跌

週一 (11 日) 交易，黃金期貨價格連續第三日收低，為黃金近一個月來最長跌勢，並延續上週遜於預期的 9 月非農報告後的跌勢。

《黃金通訊》編輯 Brien Lundin 表示：「黃金投資者似乎認同其他市場對 9 月非農報告的解讀，基本上認為這樣的數據還不足以破壞 Fed 即將削減購債規模的計畫。」

「基本上，Fed 過去幾個月的言論已經把自己逼到了牆角，市場現在預期 Fed 12 月就會啟動削減購債，如果他們因為任何原因而沒有啟動削減購債，真的會震驚市場。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 1.70 美元或近 0.1%，收每盎司 1755.70 美元，但盤中一度走高，觸及 1761.10 美元高點。

此為交易最活躍的黃金期貨價格自 9 月 29 日以來最低收盤價，也是自 9 月 17 日止的連 3 日跌勢以來的最長跌勢。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 4 美分或 0.2%，收每盎司近 22.665 美元。

上週五因非農就業報告公布後，公債殖利率下降，激勵黃金初期上漲，但隨後 10 年期公債殖利率回升至 1.6% 以上，使黃金上漲動力消退。週一公債市場因聯邦假期休市。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 報告指出，週五公債殖利率上升是因為，市場仍認為 Fed 可能下個月會宣布開始削減購債。

他指出，雖然就業人數令人失望，但工資上漲和失業率下降表明勞動力市場吃緊，這可能會引發通膨壓力。

「這應該也會支持美國收緊貨幣政策，並可能阻止黃金價格上升邁向 1800 美元關卡。事實上，黃金如果跌破 1750 美元大關，短期內將面臨更多下行風險。」 Fritsch 寫道。

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