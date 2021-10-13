拜登靠基礎建設振興經濟 2基金掌握全球商機

政府去年推出「振興三倍券」，今年再次發放「五倍券」，期以刺激消費來振興經濟；而美國總統拜登提出之「重建更好世界」計畫（Build Back Better World），雖目的是為了與中國一帶一路計畫抗衡，但預計也將在未來 10 年間平均每年增加約 200 萬個「收入誘人」工作機會，提高收入後也將帶動消費，進而促進經濟，並創造 3.5 兆規模的商機。

據統計美國 2020 年的基礎建設投資缺口高達 1160 億美元且將逐年攀升，中國也是如此（註 1），全球基礎建設中心（GIH）就預測，全球基建的投資需求年年成長，20 年內總計有近有 80 兆美元額度，其中又以道路、電路產業為主。

基建暨公用事業 2 基金攻守兼備 受投資人青睞

富蘭克林投顧認為，基建產業涵蓋範圍多樣，現階段擁有經濟重啟、評價優勢、減碳趨勢下政策做多三大利基。首先經濟活動趨於熱絡，勢必帶動交通運輸需求與激勵股價上升；其次，全球基礎建設類股相較全球股市評價面低於十年平均（註 2），而在利率處於低檔之下，基建股高股利的特性也頗受資金青睞；再者，實現 2050 淨零排放目標，全球再生能源發展運動已是當紅議題。

需求強勁加上政策支持，基建產業下半年以來漲幅高過全球股。鑒於第四季處於景氣換檔及寬鬆政策轉向的過渡期，基礎建設類股及涵蓋防禦力的公用事業、交通運輸基建及通訊、再生能源等次產業，將是應對市場氣氛變化時可加分的攻防利器。

要論相關題材的基金，國內投資人最先想到的當屬成立長達 73 年的富蘭克林公用事業基金（本基金之配息來源可能為本金），是國內極少有的美國註冊型基金，同時也是國內唯一專注公用事業類股的境外基金，經理費用甚至較大多 ETF 低廉（註 3）。欲瞭解基金完整投資策略與特色可參考官方網站：https://lihi1.com/dSwtR



同門的還有一檔新起之秀—美盛凱利基礎建設價值基金（本基金之配息來源可能為本金），不只放眼全球，更結合時下最熱門的 ESG 為永續投資架構，其操盤能力在今年《指標》年度台灣基金大獎的產業股票中評為「基礎建設」類同級最佳（註 4）。更多基金投資策略：

註 1：富蘭克林坦伯頓基金集團，凱利投資，2020 年 8 月。

註 2：彭博資訊，截至 2021 年 9 月底。

註 3：富蘭克林公用事業基金（本基金之配息來源可能為本金）成立日為 1948/9/30。

註 4：資料來源：指標雜誌，截至 2021/01/11，獎項評選期間截至各頒獎年度前一年 9 月底止，在個別類別擊敗同業者將榮獲「同級最佳獎」。

本資料提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。中國警語：指掛牌於大陸及香港等地區中國企業之投資比重，現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該基金淨資產價值 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

新興市場警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。部份基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。

◎增益配息型類股: 股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因投資標的股利發放頻率及日期不一，造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率，則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率，則投資經理人得利用前期保留之股利收入，於必要時，亦得自本金配息，使配息率穩定。投資經理人將定期審視視投資標的股利率水準及基金績效而調整配息率，使基金配息率貼近股利率，避免配息過度侵蝕本金之情形。增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。

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