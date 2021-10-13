山西洪水60座煤礦停產 中國動力煤飆近9%再刷新高

隨著中國山西等主要煤礦產區受到暴雨、洪水衝擊，中國動力煤期貨價格周三 (13 日) 一度飆漲 8.8%，再度刷新歷史紀錄。

中國在「十一」連假期間遭遇暴雨，導致山西、陝西主要煤礦產區因洪水停產，據山西政府發佈的消息，暴雨已導致 60 座煤礦停產、372 座非煤礦山也暫時停產。

在中國電力危機之際，山西水災使能源供給進一步面臨壓力，對經濟構成威脅。中國開採和燃燒量佔全球一半以上，其中有 6 成發電使用燃料。

受到洪水災情影響，鄭州商品交易所動力煤期貨周三一度飆漲 8.8% 至每噸人民幣 1640 元，創下盤中歷史新高，截稿前上漲 3.54% 至人民幣 1541 元。

彭博分析師 Michelle Leung 表示，中國的供給緊繃問題有望在 10 月緩解，但 12、1 月天氣適逢寒冬，屆時中國仍需要更多燃料供給。

隨著中國國務院祭出「六保政策」維持該國電力、取暖供應，中國媒體新浪網報導，內蒙古、山西等地正積極落實增產保供措施。

根據報導，山西省將 51 座煤礦以及計劃增產的 98 座煤礦列入保供名單，第四季預計增產 2867.5 萬噸煤。 內蒙古則要求 72 處煤礦加快釋放產能，估計增產量達 9835 萬噸。