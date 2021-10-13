〈車用零件新商機〉劍麟切入車用散熱系統 明年Q1量產

汽車零組件廠劍麟 (2228-TW) 表示，全球掀起「脫碳化」現象，電動車已成品牌車廠造車的新勢力，因此，積極搭上此趨勢，針對電動車車用散熱系統開發的相關零組件，正進行最後一次驗證，通過後最快可望在明年第一季開始量產。

劍麟說明，在各國政府祭出各項電動車發展目標和相關補助案下，品牌車廠競相推電動車款，且多數車廠在近來晶片短缺的逆風下，也選擇優先生產電動車。

據市場調查公司 IDTechEx Ltd. 報告表示，今年全球電動車銷量估將超過 500 台，過去 10 年間的全球電動車市場的年複合成長率將達到約 86%。

劍麟指出，旗下三大主 / 被動式安全相關零組件是電動車安全系統不可或缺的產品，目前也針對電動車車用散熱系統開發的相關零組件，正進行最後一次驗證已送件，有望於明年第一季開始量產，屆時將成為挹注營收的新動能。

另外，對於中國的限電政策，劍麟回應，浙江廠配合當地政府採取「停三開四」方式運作，不過，浙江廠已於去年決議終止展示架業務，除租賃車間予湖州劍力作為部分汽車零件產品的電鍍加工使用外，並無其他營運活動，影響微小，惟仍須密切觀察後續變化。